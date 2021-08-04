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台南安平觀音亭吳高明月主委往生蓮邦 　護持佛法布施濟貧善名永存

▲台南安平觀音亭吳高明月主委往生蓮邦，生前護持佛法、布施濟貧敬老，發揚觀音菩薩慈悲普渡眾生的無窮慈悲心不遺餘力，令人不捨緬懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平觀音亭吳高明月主委（左）往生蓮邦，生前護持佛法、布施濟貧敬老，發揚觀音菩薩慈悲普渡眾生的無窮慈悲心不遺餘力，令人不捨緬懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平觀光大廟「安平觀音亭」吳高明月主委7月31日上午安祥捨報往生蓮邦，享年73歲，吳高明月主委10年來極力發揚觀音佛祖聞聲救苦慈悲濟世精神與宗教文化不遺餘力，安平每年3次的「佛誕平安宴」、重陽節「銀髮族菩薩平安宴」，2、3千人與會盛況令人稱道。

▲台南安平觀音亭吳高明月主委往生蓮邦，生前護持佛法、布施濟貧敬老，發揚觀音菩薩慈悲普渡眾生的無窮慈悲心不遺餘力，令人不捨緬懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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吳高明月主委所率「安平觀音亭」廟方委員，關懷地方，除用心推廣宗教文化，教化人心外，更熱心地方公益，關懷弱勢，發揮觀音菩薩慈悲普渡眾生的無窮慈悲心。吳高明月不僅是佛教大功德主，護持佛法不遺餘力，布施濟貧更是令人稱頌，如今往生也令地方人士與信眾深感不捨緬懷。

▲台南安平觀音亭吳高明月主委往生蓮邦，生前護持佛法、布施濟貧敬老，發揚觀音菩薩慈悲普渡眾生的無窮慈悲心不遺餘力，令人不捨緬懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳高明月主委（1949-2021）於7月31日上午安祥捨報往生蓮邦，享年73歲，吳高明月主委在任主委期間，不僅出錢出力，每逢大小法會都親身參與其中，帶領大家一起念佛經，高主委是簡樸無華的人，嚴以律己寬以待人，觀音亭內與花藝布置幾乎出自她自己的慧思巧手，為了省錢當主委時，都還自己都去花市買花自己來「插花」，吳主委的「花藝」遠近馳名。

▲台南安平觀音亭吳高明月主委往生蓮邦，生前護持佛法、布施濟貧敬老，發揚觀音菩薩慈悲普渡眾生的無窮慈悲心不遺餘力，令人不捨緬懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳高明月對於布施濟貧則毫不手軟，她喜歡供僧供佛，對於法師更是畢恭畢敬，在宗教界很少能看到民間人士能像安平觀音亭吳高明月主委這般，能如此發心敬老，安平觀音亭連續10年出錢舉辦重陽節敬老活動（2010-2019年)，會辦此活動的緣由是2010年時，吳高明月主委的女兒要出嫁到美國去，女兒基於孝心自己存了一筆錢要給媽媽留在身邊以備不時之需。

吳高明月主委由於身邊也不缺錢，心念一轉，想到老吾老以及人之老，心想九九重陽節要到了，不如將女兒奉養她的孝心與長者分享，來辦一場更有意義的活動，就發心籌辦九九重陽節敬老活動，她出錢出力，邀請安平在地75歲以上長者來安平觀音亭參加「銀髮族菩薩平安宴」席開5、60桌，5、6百人與會，她並準備敬老伴手禮及紅包，每位致贈1份以表心意，並鼓勵阿公阿嬤等長者，有空多多唸阿彌陀佛，增長福慧，她效行菩薩風範猶存，廣愛在世，澤在人間，如今辭世，地方人士與信眾深感不捨，齊願吳高明月主委往生極樂，上品上生，華開見佛。

▲台南安平觀音亭吳高明月主委往生蓮邦，生前護持佛法、布施濟貧敬老，發揚觀音菩薩慈悲普渡眾生的無窮慈悲心不遺餘力，令人不捨緬懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南安平「觀音亭」相傳於清朝道光6年（1826年）由安平區漁民自大陸分香火來台建廟祭祀，至今有195年歷史，清同治11年（1873年）修建過，民國13年（1924年）重修，1986年重建，1988年完工至今。

▲台南安平觀音亭吳高明月主委往生蓮邦，生前護持佛法、布施濟貧敬老，發揚觀音菩薩慈悲普渡眾生的無窮慈悲心不遺餘力，令人不捨緬懷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平「觀音亭」位於台南市安平路旁，廟前無廟埕，廟後建有觀音菩薩神像及涼亭，廟方在後方巷弄另置活動中心及管理委員會辦公處所，觀音亭平日香火鼎盛，信眾遍及全國，絡繹不絕，是台南安平著名大廟，也是重要地方信仰中心。

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