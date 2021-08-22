182線陸空蒐證　歸仁警五箭齊發遏止危險駕駛

▲台南市警歸仁分局在龍崎市道182線，結合監理站、環保局與交警大隊不定時實施監警環聯合稽查、陸空蒐證，對違規改裝車輛依法告發，危險駕駛則依公共危險罪嫌函辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局例假日在台南龍崎市道182線，編排路檢稽查違規車輛、超速取締等勤務作為外，結合監理站、環保局與交通警察大隊不定時實施監警環聯合稽查、陸空蒐證，針對違規改裝車輛除依法告發外，並由主管機關召回檢驗，危險駕駛則依公共危險罪嫌函送法辦。

台南龍崎市道182線與高雄內門區相連，由於沿途風景秀麗，道路蜿蜒崎嶇，假日常吸引重機騎乘，同時追焦族亦在該處拍攝重機騎乘畫面，部分騎士常在彎道過彎車速過快造成意外，或是在車陣中穿梭、任意變換車道等行為，造成其他用路人的危險，另外部分騎士也常改裝機車部件，尤其是排氣管，對當地居民造成噪音困擾，歸仁警分局除將持續針對車輛在該路段違規行為加強取締，也使用陸空合擊蒐證，希望遏止騎士危險駕駛行為。

歸仁警分局長洪頂力表示，除了例假日編排路檢稽查違規車輛、超速取締等勤務作為外，歸仁分局也結合監理站、環保局與交通警察大隊不定時實施監警環聯合稽查，針對違規改裝車輛除依法告發外，並由主管機關召回檢驗。

另外，環保局亦裝設固定噪音檢測儀器，對來往超過噪音標準值之車輛，逕行舉發。為更一步遏止部分危險駕駛人，首次以無人機實施空中蒐證，配合偵查隊地面便衣人員行動蒐證，若駕駛人有危險駕駛行為，將依蒐證事實以違反公共危險罪嫌函送偵辦，希望藉由強力執法，確保當地民眾行車安全與安寧生活。

「契爾氏」超熱賣人氣商品特價！