桃園+高雄茶花女都來了　這裡一夜4起「連結」車伕直送摩鐵

▲台南市警歸仁分局一晚查獲4起媒介色情交易案，防杜性交易成防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情降級，八大特種行業、色情行業蠢蠢欲動，為防杜人與人不當的色情連結，形成防疫破口，台南市警歸仁分局12日一晚查獲4名媒介性交易車伕，阻斷4位妙齡女南北流竄四處賣淫，不讓色情成為防疫破口。

中央流行疫情指揮中心7月27日調降疫情警戒標準至第二級，傳聞色情業者南北輸送小姐四處賣淫，形成防疫破口，為積極阻斷色情媒介傳播病毒，台南市警歸仁分局，8月12日動員各單位，啟動「天羅地網」取締色情專案，一晚一口氣在轄內汽車旅館，緝獲4組車伕媒介小姐從事性交易案件。

經查蘇女（41歲）每次交易所得約6000元、車伕孫姓男子（51歲）；趙女（24歲），每次交易所得約8000元、車伕王姓男子男（47歲）；呂女（21歲），每次交易所得約5400元、車伕侯姓男子（34歲）；蘇女（41歲），每次交易所得約6000元、車伕孫姓男子（51歲），4女分別來自桃園、高雄等南北地區，由車伕接送到汽車旅館從事性交易，全案偵訊後車伕依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦，4名小姐依違反社會秩序維護法移送裁罰。

歸仁分局分局長洪頂力呼籲，新冠肺炎疫情在全體國民共同努力下，雖已調降為二級警戒，民眾仍應持續做好防疫措施，保護自己也保護家人，對於八大特種行業、色情行為，歸仁分局將持續強力打擊、防杜色情性交易成為防疫破口。

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