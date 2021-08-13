　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園+高雄茶花女都來了　這裡一夜4起「連結」車伕直送摩鐵

▲台南市警歸仁分局一晚查獲4起媒介色情交易案，警方依妨害風化與社維法罪嫌送辦裁罰，防杜色情性交易成為防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警歸仁分局一晚查獲4起媒介色情交易案，防杜性交易成防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情降級，八大特種行業、色情行業蠢蠢欲動，為防杜人與人不當的色情連結，形成防疫破口，台南市警歸仁分局12日一晚查獲4名媒介性交易車伕，阻斷4位妙齡女南北流竄四處賣淫，不讓色情成為防疫破口。

▲台南市警歸仁分局一晚查獲4起媒介色情交易案，警方依妨害風化與社維法罪嫌送辦裁罰，防杜色情性交易成為防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警歸仁分局一晚查獲4起媒介色情交易案，警方依妨害風化與社維法罪嫌送辦裁罰，防杜色情性交易成為防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中央流行疫情指揮中心7月27日調降疫情警戒標準至第二級，傳聞色情業者南北輸送小姐四處賣淫，形成防疫破口，為積極阻斷色情媒介傳播病毒，台南市警歸仁分局，8月12日動員各單位，啟動「天羅地網」取締色情專案，一晚一口氣在轄內汽車旅館，緝獲4組車伕媒介小姐從事性交易案件。

經查蘇女（41歲）每次交易所得約6000元、車伕孫姓男子（51歲）；趙女（24歲），每次交易所得約8000元、車伕王姓男子男（47歲）；呂女（21歲），每次交易所得約5400元、車伕侯姓男子（34歲）；蘇女（41歲），每次交易所得約6000元、車伕孫姓男子（51歲），4女分別來自桃園、高雄等南北地區，由車伕接送到汽車旅館從事性交易，全案偵訊後車伕依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦，4名小姐依違反社會秩序維護法移送裁罰。

▲台南市警歸仁分局一晚查獲4起媒介色情交易案，警方依妨害風化與社維法罪嫌送辦裁罰，防杜色情性交易成為防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局分局長洪頂力呼籲，新冠肺炎疫情在全體國民共同努力下，雖已調降為二級警戒，民眾仍應持續做好防疫措施，保護自己也保護家人，對於八大特種行業、色情行為，歸仁分局將持續強力打擊、防杜色情性交易成為防疫破口。

▲台南市警歸仁分局一晚查獲4起媒介色情交易案，警方依妨害風化與社維法罪嫌送辦裁罰，防杜色情性交易成為防疫破口。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「健康Q彈可水洗舒眠枕」

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
惹怒陳其邁！特殊交友到同事家吃火鍋、玩桌遊　3人確診
台北確診者南下！　14處足跡公布
快訊／大雷雨轟5縣市！　北市「這1區」時雨量最多
快訊／台北染疫男搭「高鐵+客運」回老家　高雄待4天！車次曝光
快訊／永和樂華夜市淹水了！　中山地下道封閉
北市+2「1人為桃機地勤」　恐接觸機場外國人被感染
快訊／疑與家人吵架　桃園某國中13歲男學生墜樓
熱帶低壓生成！預測路徑出爐　有可能增強成颱
快訊／X Men趴高雄群聚＋2！　同事同桌聚餐中鏢
快訊／新北7月起驗出4例Delta　侯友宜：血淋淋教訓不能忘
BNT與台灣約好交貨期程！陳時中證實「進展順利」：很可能會來
LIVE／新北抗疫96天「今+0」　侯友宜最新說明
第七輪疫苗接種　陳時中透露：打AZ可能性高
快訊／永和炸雨「淹到膝蓋了」！　在地人：國光路太誇張了
信義區、雙和淹水警戒！　他急喊：聽到雷聲快進室內

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

災難片《天坑》選在這縣市首映　網一面倒酸曝：到處免錢有得看

恩愛片分手後全上網　她IG慘遭騷擾驚崩潰！前男友一原因道歉了

子彈穿心前轉彎！勇警搏命抓惡匪　蔡旻庭出院感謝各界關懷

彰化「黑洞」真相曝！今再驚現路塌50公尺　都是這家公司害的　

欠錢莊3萬　不孝兒自演遭擄逼媽匯錢！她急飆血壓送醫

雨彈狂炸新北半小時！永和樂華夜市淹水了　中山地下道封閉

女大生崩潰認私密衣物：太噁心　他恐怖癖好最愛「自助洗」

快訊／疑與家人摩擦…桃園某國中13歲男學生墜樓！送醫急救中

GPS鬼引路胸器女卡輪困溪旁　豪雨驟下她電話中崩潰哭求警

罰小學生坐特別座！導師被罵混蛋怒告　反被法官打臉：本來就霸凌

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

災難片《天坑》選在這縣市首映　網一面倒酸曝：到處免錢有得看

恩愛片分手後全上網　她IG慘遭騷擾驚崩潰！前男友一原因道歉了

子彈穿心前轉彎！勇警搏命抓惡匪　蔡旻庭出院感謝各界關懷

彰化「黑洞」真相曝！今再驚現路塌50公尺　都是這家公司害的　

欠錢莊3萬　不孝兒自演遭擄逼媽匯錢！她急飆血壓送醫

雨彈狂炸新北半小時！永和樂華夜市淹水了　中山地下道封閉

女大生崩潰認私密衣物：太噁心　他恐怖癖好最愛「自助洗」

快訊／疑與家人摩擦…桃園某國中13歲男學生墜樓！送醫急救中

GPS鬼引路胸器女卡輪困溪旁　豪雨驟下她電話中崩潰哭求警

罰小學生坐特別座！導師被罵混蛋怒告　反被法官打臉：本來就霸凌

最愛小姐姐！包子臉胖貓饋頭蹭手討抱　爸醋：要霸佔我女兒多久？

快訊／柯文哲宣布「市有不動產」8-10月租金減免 營業50%、住宅20%

快訊／不打高端就是不愛國？柯文哲感嘆：為什麼把人民逼到這境界？

玉山盃／伍祐城5局封鎖雨神助攻　桃園市冠軍戰拚連霸

小丘陵校舍+山谷走廊　竹市關埔國小打造非典型創意校園

水淹兩層樓！ 餐館夫妻回憶驚恐3小時：身綁保麗龍手拉手也許能活

楊丞琳運動照「鏡面反射畫面」掀暴動！掌鏡人是大咖港星：再幫妳拍

年增30.9%　中國前7月實際使用外資千億美元

打造最大公民電廠　張麗善堅守「三不三要」原則發展漁電共生

疫情破口到底在哪？　王浩宇挺陳時中：很可能是更早就出現破口

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

社會熱門新聞

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

亂刀捅死追求者　男「倒臥土地公廟亡」

祝釩剛4度呼麻　再獲緩起訴

快訊／成大碩士男找到了！下午尋獲遺體

劉邦友血案「2坪警衛室」堆滿8死屍　靈異官邸現況曝光

即／三寶迷路「導航叫我左轉」　騎士遭撞死

不知道懷孕了...新莊狠母遺棄女嬰　5萬元交保

2歲幼女「卡起重機輪下」慘死！孕媽光腳狂奔求救

即／恐怖運將捅頸　醉客倒臥血泊險死

新北社區5確診！10酒店小姐頻進出…他：防疫破口

快訊／孕媽逆向自撞！搶救3天宣告不治

即／苗栗土地公廟「1男身中2刀」倒沙發！民眾嚇壞報警

更多熱門

相關新聞

歸仁警續破傾倒廢棄物案

歸仁警續破傾倒廢棄物案

台南市警刑警大隊偵破非法環保犯罪集團後，歸仁分局接續槓上開花，偵破林姓男子等3人涉嫌非法傾倒廢棄物，警方現場查扣大貨車1輛、怪手1輛，並通知案主林嫌到場，全案調查後依違反廢棄清理法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

反復販毒執迷不悟再次被逮

反復販毒執迷不悟再次被逮

台南歸仁地政數位作業抽好禮開獎

台南歸仁地政數位作業抽好禮開獎

歸仁警臨檢查獲毒品及違反防疫

歸仁警臨檢查獲毒品及違反防疫

騎快不是帥安全最實在

騎快不是帥安全最實在

關鍵字：

歸仁不當連結色情交易

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

康鈞尉有開房發票！旅館員工現身抓疑點

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

郭婞淳爆「東奧尬見姨媽來了」！還瞞教練上場

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面