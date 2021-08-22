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社會 社會焦點 保障人權

台北車站外2男爆衝突　1人揮登山杖！警火速制止訓斥

記者張君豪／台北報導

22日下午15時40分左右、台北市轉運樞紐台北車站北三門外發生一起打架鬥毆衝突，引發民眾圍觀；據了解，當時兩名平常在台北車站站體內出沒的街友，一方因酒後肢體口語動作較大，引發另一人不爽，雙方互嗆後爆發肢體衝突，其中一人還持著伸縮登山杖在現場威嚇，民眾嚇得趕緊報警處理。

▲22日下午15時30分左右、台北車站北三門外兩遊民大打出手，警方到場制止。（圖／記者張君豪翻攝）

▲22日下午15時30分左右、台北車站北三門外兩男子大打出手，警方到場制止。（圖／記者張君豪翻攝）

▲22日下午15時30分左右、台北車站北三門外兩遊民大打出手，警方到場制止。（圖／記者張君豪翻攝）

▲22日下午15時30分左右、台北車站北三門外兩遊民大打出手，警方到場制止。（圖／記者張君豪翻攝）

當時駐守台北車站的鐵路警察局立刻派遣駐站警力到場排解糾紛，其中一名街友打算平緩衝突離開，持登山杖的街友還作勢上前追打，遭警方制止；轄區中正一警分局忠孝西路派出所警員到場盤查，並詢問雙方是否要提告傷害，兩人都不願提告，警方把兩人叫到一旁勸說並登記資料後，始讓兩人離去。

警方表示，兩男打衝突後均不願提告、頗有悔意，經訓斥後讓兩人離去，但因街友在台北車站進出通道外大打出手、引發民眾關切，鐵路警察與轄區中正一警方均會將強站體巡邏，避免類似衝突再度發生。

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