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快訊／北市公布站前地下街K區4確診櫃位　 3C、手搖飲、超商、速食店

記者林銘翰／台北報導

台北車站K區地下街發生群聚感染，台北市副市長黃珊珊16日表示，目前已經累計5例確診，櫃位包括3C用品店、手搖飲店、超商、速食店，台北市政府認為已經構群聚感染，所以決定全面停業清消。

台北市政府16日下午召開防疫因應記者會，黃珊珊表示，北車地下區K區目前為止有4位確診，第一案是7月11日的3C電子用品店員，第二案是7月12日的手搖飲料店員，第三案是便利超商店員，第四案則是速食店店員。

黃珊珊說，一開始都是發生在連通道附近，由於櫃位非常接近，地下街自15日起至18日全面停業，把所有地面跟相關出入口封閉，確保每一個相關店家不能再進去，一定要靜置三天，目前已經全面做清消，18日完畢要開業也會進行大規模清消。

黃珊珊說，目前看起來是職場群聚，距離接近、人員關係有交錯，提醒大家在這個區塊是一個非常重要連通道，已競購成群聚，全面停業傾銷。

黃珊珊提醒，這段時間有到這些地方的民眾，請大家注意自己安全，台北地下街非常多段、四通八達，都已經做封閉，所有同仁都要求篩檢，才會第三四個，市長已經指示區域群聚發生，篩檢完畢陰性就會協助先打疫苗，跟環南市場一樣先做清理。

中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增32例COVID-19確定病例，分別為29例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

指揮中心表示，個案分布以台北市14例為最多，其次為新北市11例、桃園市2例、宜蘭縣及彰化縣各1例；其中21例為已知感染源、4例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,727,787例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,710,974例排除)，其中15,378例確診。2020年起累計763例COVID-19死亡病例，其中755例本土，個案居住縣市分布為新北市379例、台北市289例、基隆市26例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。
 

▼北市疫情0716。（圖／台北市政府提供）

▲▼北市疫情0716。（圖／北市府提供）

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

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