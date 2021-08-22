塔利班「恐分裂2派」！領導、基層不同調　血腥清算成阿富汗人日常

▲塔利班戰士身著制服、持槍，在阿富汗卡拉特遊行。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

塔利班組織（神學士，Taliban）占領阿富汗首都喀布爾後，當地民眾恐懼20年前的恐怖高壓統治重演。塔利班高層呼籲，婦女、前政府官員、記者可重返工作崗位，試圖安撫群眾、傳達統治合法性。不過有報導傳出，塔利班擬份黑名單進行血腥報復。中東專家分析，塔利班內部恐怕存在巨大分歧，「兩派塔利班政爭奪阿富汗！」

在黎巴嫩首都貝魯特工作的中東專家兼媒體人沃拉（Anchal Vohra）向美國外交期刊《外交政策》（Foreign Policy）的專欄發表文章，她指出塔利班在成功取得喀布爾政權後，塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）在記者會上承諾未來將不會對外報復、將在伊斯蘭教義框架下保障婦女權益、建立具包容性的政府，其高層的意圖在於爭取民眾心中的治理合法性、爭取國際社會認可，不過基層成員可不這麼想。

沃拉認為，塔利班領導高層與底下的基層戰士成員之間在溝通存在巨大鴻溝，外界根本不知道該如何解決塔利班內部的緊張局勢，儘管穆賈希德在記者會上做出一系列令人動心的承諾，但阿富汗當地民眾卻表示「根本不能相信」，認為只不過是包藏禍心的公關策略。

▲塔利班發言人穆賈希德。（圖／路透社）

阿富汗19日迎來獨立紀念日，民眾上街手持代表前政府的阿富汗國旗進行示威，抗議塔利班透過內戰等方式取得政權，然而許多報導卻指出，塔利班戰士強擄、毆打手無寸鐵的抗議群眾，甚至向他們開槍，再再顯示出外界質疑塔利班無論高層、基層成員是否能遵守當初的承諾。

一名來自阿富汗第2大城坎大哈（Kandahar）的匿名塔利班戰士向《外交政策》表示，「塔利班永遠不會允許阿富汗舉辦選舉，因為從過去20年我國實行選舉的經驗上來看，選舉根本讓國家一無所獲，因此我們將堅持按照自己的辦法。」

不過，塔利班駐卡達首都杜哈的官方發言人沙欣（Suhail Shaheen）卻一舉反駁上述觀點，「我們塔利班對於所有想法抱持開放性的態度，包括在阿富汗舉行選舉。」

美國中情局（CIA）前南亞暨西亞反恐行動負責人道格拉斯（Douglas London）分析，塔利班經過20年的變化後其實對現今媒體生態瞭若指掌，這種複雜性可以阻止塔利班進行公開的種族滅絕，避免重蹈先前哈扎拉族的悲劇，不過尚未有證據充分顯示塔利班不會暗中支持恐怖組織。

▲一名男子在阿富汗喀布爾向路人進行採訪，其實塔利班深諳現今媒體生態。（圖／路透社）

塔利班各階層的代表在接受《外交政策》訪問時，都明確強調他們計畫重建過去的威權政體，只不過在行事上勢必會比20年前還要更溫和，雖然與沙烏地阿拉伯或伊朗相比還是更為嚴格，但確實已比1990年代末期塔利班統治時還更加溫和。

一名高級塔利班領導人之子阿迦（Habib Agha）認為，「女孩們其實依舊可以就學、甚至攻讀大學，因為婦女還是需要女性醫師，因此她們可以成為醫師，不過我想若要從事記者或律師，可能還是相當困難。」

阿迦透露，婦女外出只要用頭巾遮住頭髮的部分，便不會受到法律強制戴面紗，而娛樂節目在之後可能會被禁播，因為娛樂節目根本是浪費成年人寶貴時間的垃圾，同時也會讓年輕人在學習時分心。

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