塔利班幹部親吻額頭！　阿富汗落跑總統弟弟「宣誓效忠」畫面曝

▲ 紅圈處為甘尼弟弟哈希馬特。（圖／翻攝自Twitter）
記者陳宛貞／綜合外電報導
阿富汗前總統甘尼（Ashraf Ghani）在武裝組織塔利班攻下首都喀布爾前夕出逃，弟弟哈希馬特（Hashmat Ghani）則已宣誓效忠塔利班。當地記者21日曝光的影片中，哈希馬特與多名塔利班官員在鏡頭前合照，塔利班宗教領袖更親吻他的額頭。
短短13秒的影片中，哈希馬特站在一排塔利班官員及戰士中央，塔利班宗教學者穆夫蒂（Mufti Mahmood Zakir）及重要領袖哈卡尼（Khalil al-Rahman Haqqani）都在場見證。一群人伸出手掌相互交疊，面對鏡頭喊出口號後留下合照後，哈希馬特左手邊的塔利班官員以雙手輕抱他的頭部，並親吻他的額頭，現場氣氛愉悅和平。
NEW - Brother of former Afghan president Ashraf #Ghani has allegedly joined the Taliban. Hashmat Ghani has pledged his support in the presence of religious scholar Mufti Mahmood Zakir and Taliban leader Khalil-ur-Rehman.pic.twitter.com/JFDMzcmhQd— Disclose.tv (@disclosetv) August 21, 2021
《以色列時報》指出，塔利班目前未對哈希馬特的效忠發表聲明，哈希馬特21日稍晚則在推特上發文寫下，「塔利班有能力帶來安全，但若要運作政府，需要有受教育的阿富汗年輕人投入與合作」，認為前朝政客應該完全退出，以避免過去聯合政府的失敗經驗重演。
哈希馬特持續在推特上表示，他每天熬夜到凌晨，試圖說服教育界與商界人士，不要離開阿富汗，也不斷與塔利班領袖舉行會議，希望他們確保人民身心安全，同時向外界呼籲，「雖然我們必須接受塔利班，但西方不應以此做為拋棄阿富汗人民的理由。」
taliban are well capable of brining security but running a functional government require the input and collaboration of younger educated afghans .the so called expired politicians should be sidelined completely so failed experience of coalition government is not repeated— Hashmat Ghani (@GhaniHashmat) August 21, 2021
另一方面，根據20日的報導，塔利班已經指示，由哈卡尼負責喀布爾安全。他是塔利班分支組織「哈卡尼網絡」（Haqqani network）創辦人，為美國通緝的頭號恐怖分子之一，因與蓋達組織有關而被懸賞500萬美金（約新台幣1.4億元）。
哈卡尼網絡過去20年來皆被視為與阿富汗、美國為首的北約部隊為敵的組織中最危險的派系之一，被控犯下近年來幾起致命襲擊，奪走平民、政府官員及外國士兵性命，以獨立、作戰精明及商業交易聞名，對塔利班領導委員會擁有相當大的影響力，為美國認定的恐怖組織，也受到聯合國制裁。
▼ 哈卡尼受到美國通緝。（圖／路透社）
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