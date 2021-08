塔利班幹部親吻額頭！　阿富汗落跑總統弟弟「宣誓效忠」畫面曝

▲ 紅圈處為甘尼弟弟哈希馬特。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

阿富汗前總統甘尼(Ashraf Ghani)在武裝組織塔利班攻下首都喀布爾前夕出逃,弟弟哈希馬特(Hashmat Ghani)則已宣誓效忠塔利班。當地記者21日曝光的影片中,哈希馬特與多名塔利班官員在鏡頭前合照,塔利班宗教領袖更親吻他的額頭。

短短13秒的影片中,哈希馬特站在一排塔利班官員及戰士中央,塔利班宗教學者穆夫蒂(Mufti Mahmood Zakir)及重要領袖哈卡尼(Khalil al-Rahman Haqqani)都在場見證。一群人伸出手掌相互交疊,面對鏡頭喊出口號後留下合照後,哈希馬特左手邊的塔利班官員以雙手輕抱他的頭部,並親吻他的額頭,現場氣氛愉悅和平。

NEW - Brother of former Afghan president Ashraf #Ghani has allegedly joined the Taliban. Hashmat Ghani has pledged his support in the presence of religious scholar Mufti Mahmood Zakir and Taliban leader Khalil-ur-Rehman. pic.twitter.com/JFDMzcmhQd

《以色列時報》指出,塔利班目前未對哈希馬特的效忠發表聲明,哈希馬特21日稍晚則在推特上發文寫下,「塔利班有能力帶來安全,但若要運作政府,需要有受教育的阿富汗年輕人投入與合作」,認為前朝政客應該完全退出,以避免過去聯合政府的失敗經驗重演。

哈希馬特持續在推特上表示,他每天熬夜到凌晨,試圖說服教育界與商界人士,不要離開阿富汗,也不斷與塔利班領袖舉行會議,希望他們確保人民身心安全,同時向外界呼籲,「雖然我們必須接受塔利班,但西方不應以此做為拋棄阿富汗人民的理由。」

taliban are well capable of brining security but running a functional government require the input and collaboration of younger educated afghans .the so called expired politicians should be sidelined completely so failed experience of coalition government is not repeated