塔利班幹部親吻額頭！　阿富汗落跑總統弟弟「宣誓效忠」畫面曝

▲ 紅圈處為甘尼弟弟哈希馬特。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗前總統甘尼（Ashraf Ghani）在武裝組織塔利班攻下首都喀布爾前夕出逃，弟弟哈希馬特（Hashmat Ghani）則已宣誓效忠塔利班。當地記者21日曝光的影片中，哈希馬特與多名塔利班官員在鏡頭前合照，塔利班宗教領袖更親吻他的額頭。

短短13秒的影片中，哈希馬特站在一排塔利班官員及戰士中央，塔利班宗教學者穆夫蒂（Mufti Mahmood Zakir）及重要領袖哈卡尼（Khalil al-Rahman Haqqani）都在場見證。一群人伸出手掌相互交疊，面對鏡頭喊出口號後留下合照後，哈希馬特左手邊的塔利班官員以雙手輕抱他的頭部，並親吻他的額頭，現場氣氛愉悅和平。

NEW - Brother of former Afghan president Ashraf #Ghani has allegedly joined the Taliban. Hashmat Ghani has pledged his support in the presence of religious scholar Mufti Mahmood Zakir and Taliban leader Khalil-ur-Rehman.pic.twitter.com/JFDMzcmhQd — Disclose.tv (@disclosetv) August 21, 2021

《以色列時報》指出，塔利班目前未對哈希馬特的效忠發表聲明，哈希馬特21日稍晚則在推特上發文寫下，「塔利班有能力帶來安全，但若要運作政府，需要有受教育的阿富汗年輕人投入與合作」，認為前朝政客應該完全退出，以避免過去聯合政府的失敗經驗重演。

哈希馬特持續在推特上表示，他每天熬夜到凌晨，試圖說服教育界與商界人士，不要離開阿富汗，也不斷與塔利班領袖舉行會議，希望他們確保人民身心安全，同時向外界呼籲，「雖然我們必須接受塔利班，但西方不應以此做為拋棄阿富汗人民的理由。」

taliban are well capable of brining security but running a functional government require the input and collaboration of younger educated afghans .the so called expired politicians should be sidelined completely so failed experience of coalition government is not repeated — Hashmat Ghani (@GhaniHashmat) August 21, 2021

另一方面，根據20日的報導，塔利班已經指示，由哈卡尼負責喀布爾安全。他是塔利班分支組織「哈卡尼網絡」（Haqqani network）創辦人，為美國通緝的頭號恐怖分子之一，因與蓋達組織有關而被懸賞500萬美金（約新台幣1.4億元）。

哈卡尼網絡過去20年來皆被視為與阿富汗、美國為首的北約部隊為敵的組織中最危險的派系之一，被控犯下近年來幾起致命襲擊，奪走平民、政府官員及外國士兵性命，以獨立、作戰精明及商業交易聞名，對塔利班領導委員會擁有相當大的影響力，為美國認定的恐怖組織，也受到聯合國制裁。

▼ 哈卡尼受到美國通緝。（圖／路透社）

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