阿富汗孕媽「美軍C-17機上產嬰」　過程曝光！指揮官1動作救了她

▲一名搭乘撤離班機的阿富汗孕婦,在撤離班機上產下女嬰。(圖/翻攝自推特/Air Mobility Command)

記者詹雅婷/編譯

美國空軍證實,在一架飛往德國基地的美國C-17撤離運輸機上,阿富汗一名孕婦在飛機還處於飛行高度時,出現即將生產的狀況,機上指揮官見狀決定下降飛行高度,穩住她的性命。最終班機觸地後,在醫療人員協助下,她順利在機上產下一名女嬰。

CNN引述美國空軍22日推文報導,事發於21日,當時該架美軍C-17運輸機自中東地區補給基地起飛,前往美國在德國的蘭斯坦空軍基地(Ramstein Air Base)。該名阿富汗孕婦為了逃離塔利班,也選擇離境,最終搭上這班飛機,展開 第2段逃亡旅程。

沒想到在飛行途中,也就是班機在飛行高度(通常是8534公尺高空以上)時,她的身體狀況因為機上艙壓較低,出現即將生產的狀況,且出現產前併發症,機上指揮官見狀當場下令降低飛行高度,增加機上艙壓,藉此拯救並穩住該名孕婦的性命。

最終,飛機剛降落蘭斯坦空軍基地,空軍第86醫療小組人員就在C-17運輸機貨艙協助接生,該名女子順利產下一名女嬰。事後,母女倆則被送往附近的醫療機構,已知2人均安。

CNN指出,蘭斯坦空軍基地已成為阿富汗難民的重要中轉站。依據美國防部陸軍少將泰勒(Hank Taylor)的說法,C-17運輸機如今逐漸把撤離人員轉送至德國,緩解卡達美軍基地的負荷。

另名軍方人員則說,預計撤離人員會在基地內停留48小時至72小時,依據美德協議,撤離者在德國停留的時間不應超過10天。

