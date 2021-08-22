阿富汗孕媽「美軍C-17機上產嬰」　過程曝光！指揮官1動作救了她

▲一名搭乘撤離班機的阿富汗孕婦，在撤離班機上產下女嬰。（圖／翻攝自推特／Air Mobility Command）

記者詹雅婷／編譯

美國空軍證實，在一架飛往德國基地的美國C-17撤離運輸機上，阿富汗一名孕婦在飛機還處於飛行高度時，出現即將生產的狀況，機上指揮官見狀決定下降飛行高度，穩住她的性命。最終班機觸地後，在醫療人員協助下，她順利在機上產下一名女嬰。

CNN引述美國空軍22日推文報導，事發於21日，當時該架美軍C-17運輸機自中東地區補給基地起飛，前往美國在德國的蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）。該名阿富汗孕婦為了逃離塔利班，也選擇離境，最終搭上這班飛機，展開 第2段逃亡旅程。

沒想到在飛行途中，也就是班機在飛行高度（通常是8534公尺高空以上）時，她的身體狀況因為機上艙壓較低，出現即將生產的狀況，且出現產前併發症，機上指揮官見狀當場下令降低飛行高度，增加機上艙壓，藉此拯救並穩住該名孕婦的性命。

最終，飛機剛降落蘭斯坦空軍基地，空軍第86醫療小組人員就在C-17運輸機貨艙協助接生，該名女子順利產下一名女嬰。事後，母女倆則被送往附近的醫療機構，已知2人均安。

CNN指出，蘭斯坦空軍基地已成為阿富汗難民的重要中轉站。依據美國防部陸軍少將泰勒（Hank Taylor）的說法，C-17運輸機如今逐漸把撤離人員轉送至德國，緩解卡達美軍基地的負荷。

另名軍方人員則說，預計撤離人員會在基地內停留48小時至72小時，依據美德協議，撤離者在德國停留的時間不應超過10天。

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021

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