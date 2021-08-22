154隻走私貓遭安樂死　葉毓蘭：終於驚醒了蔡英文總統

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓。（圖／記者洪靖宜翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

高雄海巡19日查獲154隻走私品種貓，防檢局21日下午將貓全數安樂死，消息引起社會議論。對此，國民黨立委葉毓蘭22日表示，貓咪絕對不是商品，牠們是生命，而154隻貓咪的安樂死，終於驚醒了蔡英文總統，在臉書上PO文要求主管機關必須儘速修法。

葉毓蘭在臉書發文指出，昨天是國際流浪動物日，卻發生154隻走私進入台的貓咪遭集體撲殺的憾事，縱使許多人努力奔走救援，依然無法挽救這些無辜的生命，防檢局的第一線同仁，為了保護國內免於走私動物所帶來的疫病風險，忍痛所做出不得已的措施，也凸顯出現行的動保問題。

對於走私貓事件，蔡英文也在臉書貼文表示將加速修法，對此，葉毓蘭表示，154隻貓咪的安樂死，終於驚醒了蔡英文總統，遲到總比沒到好，主管機關農委會必須立即檢討、精進不合時宜的動保制度，在符合動物防疫標準的同時，也要兼顧實現人道主義。

葉毓蘭表示，政府與民間動保團體必須更緊密地合作，有效提升國內動物檢疫量能，以及為了嚇阻不肖份子利用走私動物非法牟取暴利，農委會更應擴大編列相關預算，研擬專責動物保護警察制度，加強取締不法業者的力道，有效杜絕走私寵物犯罪集團。

農委會主委陳吉仲昨則表示，包含貓在內的溫血動物，都有傳播狂犬病的風險，而狂犬病為人畜共通傳染病，人類感染後死亡率百分之百，且來路不明的動植物輸入，也有衝擊本地生態環境的高度風險，稍有不慎就可能造成國民健康、國內寵物、野生動物、經濟動物的重大損害，因此對於走私動植物，法律採取最高規格的檢疫措施。