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農委會2張圖揭「一定撲殺154隻走私貓」　陳吉仲：來自大陸

▲▼海巡署查獲走私貓咪，在密艙搜出2百隻貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲海巡署查獲走私貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者許展溢／台北報導

漁船走私154隻貓被查獲，農委會今（22日）下午急開記者會說明為何要全數安樂死，拿出2出兩張法規和條文，強調一切都是依照辦理。農委會主委陳吉仲則說，一切執行都是經過他同意，要大家不要讓第一線同仁造成困擾，且非得處置是因為走私貓來自大陸。

陳吉仲說，這件事讓許多愛護動物的人、爭取動物福利的人很難過，但所有執行過程都已經結束，可不可以這些質疑聲音不要去對基層同仁造成困擾，因為所有執行過程都是他自己決定，一切反映都有收到，他強調自己站在動植物防疫指揮官角色，還是要一定要這樣做。

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▲▼農委會說明走私貓事件。（圖／農委會提供）

▲▼農委會說明拿出2張法規，說明一定要處置走私貓原因。（圖／農委會提供）

▲▼農委會說明走私貓事件。（圖／農委會提供）

陳吉仲表示，台灣目前犬隻飼養150萬隻，流浪在外15萬，貓有70萬隻，這次走私的貓來自大陸，是狂犬病疫病國家，如果沒在第一時阻絕可能的風險， 寵物安全環境就會遭受到更大衝擊。

陳吉仲強調，不只在邊境執行非洲豬瘟、口蹄疫等還是防疫，對經濟動物有訂定保護，對於寵物生存安全環鏡如果沒有這樣執行，會遭受到更大影響，因此一定會這樣做，不希望指責跟譴責讓第一線同仁遭受到影響或威脅，重申這件事有造成任何大家不滿、批評和譴責，或要抗議的都是由他負責。

▲▼ 農委會針對「為防範境外疫病入侵，針對走私沒入動物之處理事宜議題」召開記者會，由陳吉仲主委率相關單位出席說明。（圖／記者黃國霖攝）

▲陳吉仲表示，154隻走私貓來自大陸。（圖／記者黃國霖攝）

防檢局局長杜文珍說，為防杜狂犬病入侵，自國外輸入之犬貓，須依據動物傳染病防治條例（動傳條例）第33條授權訂定之犬貓之輸入檢疫條件規定，來自疫區者需先完成狂犬病預防注射及採血檢測狂犬病中和抗體力價均符合規定，輸入後還需於指定場所隔離檢疫7日，檢疫合格始能輸入我國，過程嚴謹，為民眾及動物安全把關。反觀走私貓隻未植入晶片、未施打狂犬病疫苗及未檢測抗體力價且來源不明，引入疫病風險極高，依動傳條例第34條第1項及第34條之2第2項第4款授權及獸醫專業，我國一直以來對於走私活動物均採高規格防疫態度，嚴加把關。

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