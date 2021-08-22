154貓慘斷魂！他曝蔡英文深夜「1舉動」背後含義：已上升執政危機

▲蔡英文午夜發文談走私貓修法，引爆兩派論戰。（翻攝蔡英文臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

高雄海巡日前查獲154隻走私品種貓，防檢局證實已於昨（21日）下午全數安樂死，消息曝光掀起國內極大討論，總統蔡英文午夜更是急發文承諾修法。對此，名嘴李正皓直言，「這次事件已經上升到執政危機」，由蔡英文臉書發文即可看出。

針對昨日是「國際流浪動物日」，卻有154隻走私貓不幸斷魂，總統蔡英文半夜緊急發臉書及IG表示，在防疫規範下，不得不將走私動物安樂死的結果，「真的讓人非常難過。尤其許多人家中也有毛小孩，我們一樣感同身受。」她嚴厲譴責走私者並強調「我們務必要透過修法」，在嚴格防疫的前提下，讓執法單位也能就個案的執行，可以更符合人道精神，讓制度更加周延。

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▲愛貓人士在蔡英文臉書留言處發洩不滿的情緒。（圖／蔡英文臉書）

對此，李正皓今（22日）在臉書發文指出，「蔡英文半夜發了一篇連圖都來不及做的文來回應154隻貓被殺的新聞？因為蔡英文的團隊知道，這次事件已經上升到執政危機。」

李正皓表示，「看看網路上哪些蔡英文的「小幫手」們，到處留言，內容千篇一律，邏輯大概都是：為什麼以前不可愛動物（蜥蜴、豬、蝙蝠）走私進口被人道毀滅時，大家不出來惋惜？試圖暗示包含我在內的人面對生命都是雙重標準。」

李正皓問，「蔡英文領養的是蜥蜴、豬、蝙蝠這些不可愛動物；還是貓、狗這些可愛動物？陳其邁在直播時跳上桌上的是蜥蜴、豬、蝙蝠這些不可愛動物；還是貓、狗這些可愛動物？明明就不一樣的狀況，硬要拿來類比，然後還沾沾自喜的到處出征，只會讓更多本來沒有政治傾向但有動物傾向的人永遠記住蔡英文政府在國際流浪動物日時殺了154隻貓的事實。」

▲走私品種貓遭安樂死，購買與領養貓狗議題再度引發話題。（示意圖／記者林敬旻攝）

李正皓表示，「就事論事，不用扯什麼蜥蜴、豬、蝙蝠，這個事件的問題很單純：今天有沒有比通通殺掉這154這貓還更「圓滿」的處理方式？擔心有帶病，可以檢疫；擔心經費，動保團體事先說經費他們可以自籌；擔心這些貓咪沒有去處，可以公告領養。」

李正皓說，「上述這些都努力了、嘗試了，最後真的沒辦法再安樂死，大家的反彈會小很多，但政府試都沒試，在一天之內選擇了一個最廉價的處理方式：全殺了。什麼時候政府效率這麼高了？死刑犯處理了嗎？這才是真正的對生命差別待遇。」

李正皓也提到有兩個人在這事件難辭其咎，「第一個人，農委會主委陳吉仲，他說此事任何批評和譴責皆由你個人負責和承擔。抱歉，這是對蔡英文的形象嚴重打擊，你沒辦法承擔。第二個人，農委會動植物防疫檢疫局高雄分局長傅學理。」

李正皓文末指出，「目前就我所知，至少陳其邁市長、何志偉立委都有針對此事跳下來協商，希望找尋一個圓滿的方式解決，但農委會動植物防疫檢疫局高雄分局依舊決定一天之內全部把貓咪殺光，一點協調的餘地都不留。傅學理，你真的是好大的官。」