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154隻走私貓安樂死掀論戰　他問：如果是蛇，大家愛心會不一樣嗎？

▲▼海巡署查獲走私貓咪，在密艙搜出2百隻貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲海巡署查獲走私貓咪，在密艙搜出2百隻貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者老嘉郡／綜合報導

高雄海巡日前查獲154隻走私品種貓，防檢局證實於21日下午全數安樂死，引發社會極大討論。重症醫師陳志金在臉書上發文，表示該受譴責的是走私動物、以及助長走私的「購買」行為，但也呼籲大家同時思考，如果今天走私的是其他動物，如：蛇、蝙蝠、穿山甲等，同樣執行安樂死時，大家的「愛心」會不一樣嗎？

重症醫師陳志金在臉書上轉分享154隻貓遭安樂死的相關新聞，表示該受到譴責的是走私動物的行為，還有助長走私的「購買」行為，而執法人員只是在「保護台灣的物種和國民安全」這個大前提下，依法行政，防疫不可輕忽，更希望大家勿忘10幾年前台灣發生豬隻口蹄疫、導致整個台灣的養豬產業破產的事件。

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▲▼154隻走私貓安樂死掀論戰　他問：如果是蛇，大家愛心會不一樣嗎？（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

▲重症醫師陳志金在臉書上透露自己對於走私貓遭安樂死的看法。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

陳志金也說道，法律如果有不夠周延的地方，那就修法改進，除了「安樂死」外，是否還有其他更好的的解決辦法呢？他也理解愛貓、愛狗人士對於這起事件都很不捨，但也希望大家同時可以思考，「如果今天走私的是其他動物，例如：豬、雞、鴨或者是蛇、蝙蝠 、蜥蜴、穿山甲、刺蝟… 同樣執行『安樂死』，大家的『愛心』會不一樣嗎？」

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

有網友留言表示，「其實可以退貨，但是成本太高，還是撲殺比較便宜省事」，陳志金也回應，退貨要知道『源頭』，要有人出來『承認』來源！走私就不可能退貨～」，也有不少網友留言，「別忘口蹄疫之傷，害了台灣養豬業.....原因是走私」、「感謝政府保護我家的貓，領養代替購買，只要給他愛，領養來的一樣很可愛」、「是人的問題，不是動物的錯，結果卻是動物在承擔」。

但也有網友認為，「醫生講得很清楚有道理，但不用拿其他動物來質疑護貓人士的愛心。人對自己家人都有不同的關愛程度了，我們只要知道都是生命，而且是融入了人類生活的動物，會讓人更憐憫是正常的。」

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