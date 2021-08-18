立法院預算中心最新報告：台灣導入疫苗時程落後鄰國　應加強自製

▲民眾施打疫苗示意圖。（圖／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院預算中心18日公布最新報告，直指我國新疫苗導入常規接種時程落後於鄰近國家，建議為確保國內疫苗長久穩定供應及一致性，除應加強疫苗自製能力外，應適時放寬疫苗採購的彈性，另也可研議推動預防接種部分補助政策，以利疫苗政策順利推行。

立法院預算中心今天公布「中央政府健康照護資源配置與執行成效之探討」報告，直指接種疫苗是防治傳染病最有成本效益的措施，因為相較疾病治療，疫苗接種是可控支出，「然而，近年我國疫苗經費囿於財源不足，對預防接種之投資較其他國家為低」，例如2016年我國疫苗經費占國民保健支出0.17%，遠低德國0.47%、瑞典0.42%、英國0.40%及菲律賓0.37%。

預算中心指出，若與亞洲鄰國相比，2016年我國疫苗基金支出26.43億元，平均每位國民約115元；同年度南韓編列的疫苗經費約新台幣80億元，平均每位國民約160元，顯然我國在預防接種之投資上仍有努力空間。

針對國內疫苗自製議題，預算中心表示，目前國內可供使用的疫苗，除卡介苗、破傷風類毒素等少數可由我國疫苗廠自製外，其餘必須仰賴進口，國內疫苗自製率僅約8%，相較於美國、中國、日本及韓國疫苗自製率分別為100%、85%、59%、37%，我國顯然較鄰近國家落後。

預算中心警告，疫苗自製率偏低將使一旦全球疫苗供需失衡，國內疫苗立即面臨短缺，例如2008至2010年曾發生水痘疫苗缺貨、2014年及2017年則有百日咳、B肝疫苗缺貨，雖然衛福部疾管署比照先進國家採用疫苗預購協議來確保疫苗來源，但協議內容過於僵化，反而適得其反，恐降低廠商的投標意願。

預算中心表示，隨著新型及高昂疫苗紛紛上市，疫苗接種成本與日俱增，目前包括新加坡、韓國都採取「疫苗接種共同負擔制度」，僅補助部分疫苗費用，以減輕政府負擔；而參考我國近年自費採購流感疫苗現況，民眾並不排斥全額自費接種疫苗，且接受度日增，建議未來導入新種疫苗時，可參考國外推動預防接種部分補助政策，提高民眾接種率。