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3教師接種莫德納錯打AZ　2疫苗同日作業！中市衛生局長將登門致歉

▲▼（業配）台中市政府衛生局長曾梓展專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲台中市衛生局長曾梓展針對打錯疫苗3名教師將登門致歉。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

太平衛生所遭爆出3名老師原本要打莫德納疫苗，打完後竟被告知是打AZ，讓當事人及網友傻眼。台中市衛生局第一時間向對方道歉，衛生局長曾梓展21日更數度電話聯繫，希望跟當事人當面致歉，但對方以假日不在家為由婉拒。曾梓展表示，疫苗種類越來越多加上衛生所人力不足導致疏失，會加強管理，也希望中央能多補足人力。

日前一名網友在Dcard上PO文表示，帶母親到台中的衛生所接種疫苗，施打前相關人員3度告知是打莫德納，不料，才剛打完疫苗，網友母親與一旁2位伯伯卻接獲護理人員告知「拿錯疫苗打成了AZ」，讓網友、網友媽都相當傻眼，事件曝光後也引發熱議！

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▲▼莫德納疫苗空瓶及盒裝，盒裝上印有接種使用期限，另外還有衛福部食藥署藥物檢查證。（圖／記者呂佳賢攝）

▲衛生所發生AZ誤當莫德納，幫民眾施打的烏龍事件。（圖／資料照）

台中市衛生局昨日立刻出面承認是太平衛生所人員疏失，第一時間已向打錯疫苗的3位教師說明致歉，也將持續關心三位教師施打後身體健康情形。同時也將要求衛生所加強內部接種流程檢討改善，務必落實三讀五對，及針對不同疫苗分區管理，失職人員將依規議處。

台中市衛生局長曾梓展今天表示，今天有電話聯繫要跟3位老師見面致意，但對方都以假日在外面，回應說目前沒有不舒服，不需要等婉拒，但他仍會繼續安排前往致意。經初步了解，因衛生所執行許多疫苗專案，老師第一階段15萬人打到剩2千多人沒打，所以向中央爭取疫苗加上剩餘的疫苗，請沒打的老師到衛生所施打。當天上午是AZ專案，下午則是幫老師施打莫德納，可能執行中沒注意到才會出現這樣的狀況。

曾梓展認為，衛生所人力不足也是主因，加上現在疫苗種類越來越多，高端即將開打，BNT未來也要來台，還要開打流感疫苗。他已跟中央爭取看衛生所可否增加人力，同仁都很辛苦，整個流程環環相扣，一不小心就會出狀況，人非聖賢，會努力面對，檢討改進。

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