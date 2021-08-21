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軟爛夫屢毆妻　違保護令掐頸逼上床！幼女開口救了她

▲桃園市1名人夫工作不穩定還染上毒癮，妻子常遭醉夫毆打，日前還還被強逼上床，妻子不堪長期被騷擾受苦訴請離婚卻遭恐嚇。（圖／達志／示意圖）

▲丈夫工作不穩定還染上毒癮，妻子常遭毆打，日前還差點被逼上床，妻訴請離婚仍遭恐嚇。（圖／達志／示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名丈夫與妻結縭8年共育3名子女，丈夫3年前染上毒癮遭判緩刑，事後把家計丟給妻子，經常藉酒澆愁，去年4月間酒醉後闖入妻子租屋處逼迫發生性關係遭拒，怒掐妻子頸部作勢毆打，妻向法院申請保護令卻仍屢遭丈夫騷擾，後來向法院訴請離婚，丈夫以「要玩就玩大一點，人只有生死」等語恐嚇妻子；桃園地院以妻子長期受虐等，判准離婚，丈夫另須按月支付3幼子扶養費，每月2萬4千元，本案可上訴。

桃園地院指出，根據妻子主張，雙方結婚8年，丈夫工作一直不穩定，家庭費用幾乎由她獨自支撐，3年前丈夫染上毒癮，事後被判處緩起訴，但從此常對其施暴、罵髒話，甚至逼迫發生性關係，她受不了去年帶3名幼子出走並在外租屋，但丈夫經常透過LINE，上傳拿電擊棒等影片恐嚇她，讓她心生畏懼。

妻子指出，去年4月間，丈夫酒後跑到她租屋處求歡被她拒絕，2人發生口角，丈夫竟掐她脖子，作勢要痛打她頭臉等處，經女兒叫喚後才鬆手，後來她向法院申請保護令，但丈夫卻經常以LINE騷擾她，揚言要帶走3名幼子，今年6月間並恫嚇她「事到如今了我還怕什麼，要鬧大到死活也算了」、「現在起你家跟我是敵人，你太小看我的脾氣個性了」、「等開完庭，當天晚上你就知道會發生什麼事」、「要玩就玩大一點，人只有生死」等語，人妻不堪長期忍受丈夫家暴與騷擾，向法院訴請離婚。

法官審酌，妻子受虐曾向警方報案，也有法院核發的保護令，丈夫經法院通知卻未到庭，也沒提出書狀聲明或陳述、在調解與審理程序均沒出庭，顯見已無意維持婚姻，判准離婚，3小孩權利義務由妻子負擔，丈夫自判決確定起，按月須支付每位子女每月8000元扶養費。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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