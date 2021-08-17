遊艇達人戀上保險女業務　「一句話」露餡要賠綠帽夫

▲陳姓遊艇達人戀上正妹保險員。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者洪靖宜／高雄報導

一名經營遊艇管理公司陳姓男子與已婚的郭姓正妹保險員搭上，兩人親密對話被郭女丈夫發現，提告求償80萬元，陳辯稱不知郭女已婚，法官勘驗兩人對話紀錄時，發現陳男曾對郭女說：「妳真的好漂亮喔，Luckyhim」，及其他親密對話，認定陳應該知道郭女有對象，判他和郭女應賠30萬元。

判決指出，一名從事保險業的郭姓女子於2018年購買新手機時，將她原手機資料備份於先生電腦中，她的丈夫於同年月19日使用電腦時，無意間開啟備份內容，赫然發現太太與一名經營遊艇管理公司陳姓男子以通訊軟體LINE對話內容，除互稱寶貝外，也互道早晚安、約會、吵架等，這樣的關係至少長達半年。

離婚後他到法院提告，向郭女和陳男求償80多萬元，高雄地院審理時，陳男否認與郭女交往，也不曉得郭女有結婚，兩人僅是普通朋友；郭女則說自己沒換過手機，是丈夫偷偷備份她的手機紀錄，自己對話尺度較大，難以認定有逾越一般正常男女交往分際，且兩人離婚原因是雙方個性不合。

根據臉書截圖，可認陳男應再2017年4月間開始與郭女有所往來，但其中一句「你真的好漂亮喔，Luckyhim」，雖無從確認陳男於當時確知郭女有婚姻關係，但至少可認已知郭女當時應有交往中對象，否則不會在稱讚她的美貌後，旋即表明「（him某男子）他真幸運」。

另外根據兩人對話，還包含「想跟你賴床」、「抱抱」，「沒情趣」、「以後不摸了」、「因為你摸我」、「每次都像剛」、「是否每個都很有興致」、等親密言語，交往顯逾越正常交友應有分際，因此認定陳、郭2人損及原配權益，判他們應賠30萬元，可上訴。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

愛情長跑7年砸重金辦婚宴 新娘拒登記原因曝！他心碎求償200萬

網紅「超艾夾」高雄舞廳前遭刺2刀 與4嫌和解撤告

