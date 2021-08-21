女婿出軌岳父母到校「拉布條罵小三」　他休妻反被休+賠36萬

▲丈人不滿女婿外遇，到小三任職學校舉白布條。（示意圖／CFP）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一對老夫婦因為不滿楊姓女婿偷吃其任職同校的女主任，趁著學生下課人潮眾多時，跑到學校對面高舉印有「XX國中人事主任XXX和有婦之夫去摩鐵開房間」字樣的布條，雙方告成一團，楊男向法院請求離婚，被法院駁回後，楊妻反訴離婚獲准，還多拿到36萬元。

判決指出，2014年楊姓男子和妻子結婚，婚後不到3年，楊男竟在外頭偷吃，對象還是同校的女主任，楊妻找徵信社幫忙跟蹤，取得丈夫偷情證據後，趁楊男帶著女主任去開房間時，報警堵人。楊妻不甘示弱向女主任和楊男提告求償，法院判女主任和楊男應賠50萬元定讞，被捉姦在床的女主任對楊妻提告妨害秘密等罪，但檢方偵查後不起訴。

過程中，楊妻的爸媽不滿女兒受委屈，還自製一面「XX國中人事主任和有婦之夫去摩鐵開房間」的布條，跑到女主任任職的學校高舉布條，女主任再告妨害名譽，但一、二審都敗訴。

高雄少家法院審理時，楊妻表示事件發生後，對方依然仍毫無忌諱持續交往、親密互動，讓她長期處於痛苦中，不但反訴離婚，更要楊男再賠她100萬元精神撫慰金；而楊男也向法院訴請離婚。

最後法官駁回楊男離婚之訴，且楊妻在近3年精神上確實持續痛苦，甚至還有輕生的念頭，因此同意她反訴離婚的請求，並判楊男還要再賠36萬元，可上訴。

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