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男軍官劈腿如願離婚又反悔！扯淡被前岳父逼離　法官一句話打臉

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲男軍官提出離婚，如願後竟反悔，辯稱是被前岳父逼迫，但法官打臉，軍人意志豈能任人動搖。（圖／Pakutaso）

記者鄧木卿／台中報導

一名郭姓現役軍人結婚3年後發生婚外情，郭男向妻子坦承此事，2人協議離婚後，郭男外遇一事另被前妻提告判賠30萬元，不料，郭男反悔指出當時是被前岳父和前妻強烈要求才簽名，因而訴請確認婚姻關係存在之訴，台中高分院以「年近30之成年男子，並身列中華民國國軍之一員，心智當已成熟，應具相當之智識與膽識，意志豈會任人動搖？何況僅係一介老者與女子」，判決郭男敗訴。

郭男和霍女2016年結婚，育有1名子女，不久即和林姓女子發生婚外情，郭曾向友人提及，因為「又喜歡上別的女生」而無法自拔、與之「交往了三個月就發生了很多次的性關係」，在妻子和林女兩邊均無法割捨之下，向妻子坦承後協議離婚，雙方還就贍養費、後續照顧以至探視未成年子女等問題，均有所討論，郭男還說，前岳父待其寬厚，未對他和外遇對象訴諸妨害家庭，甚至以父親角色協助處理等事。

郭男和霍女在2019年5月簽下離婚協議書，霍女訴請郭男、林女損害賠償，經彰化地院109年度訴字第1185號判決其2人應連帶賠償30萬元本息。

不料，郭男事後反悔，竟提出「確認婚姻關係存在」之訴，不但主張是被前岳父和前妻強烈要求才簽名離婚，還說離婚時沒有見證人在場等。

台中高分院判決指出，郭男乃30餘歲之成年人，既未受詐欺或脅迫，若無離婚之真意何須在離婚協議書上簽名，且若真無離婚意願，何須給付未成年子女2個月的扶養費用4萬4000元，並告知其已將未成年子女健保轉出、要求拿回其保單自行管理等？

判決還表示，郭男所稱「強烈要求」之情為何、是否達脅迫之程度，並未具體舉證，以其當時乃年近30之成年男子，並身列中華民國國軍之一員，心智當已成熟，應具相當之智識與膽識，意志豈會任人動搖？何況僅係一介老者與女子？因此駁回郭男上訴。

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