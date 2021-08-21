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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳斯懷：美國一定出兵協防台灣是誤判　號召青年從軍自己救國

▲▼立法院 蘇貞昌專案報告新冠肺炎篩檢、疫苗整備 立委林為洲 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登在阿富汗變天後接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，若有人侵略台灣，美國會回應，被解讀為背離美方長期以來對台採取的「戰略模糊」政策。國民黨立委吳斯懷21日透過臉書表示，拜登所言不符合《台灣關係法》及「六項保證」，「民進黨政府不要自嗨過頭，以為美國一定會出兵協防台灣，這是非常危險的誤判」，同時號召愛國青年從軍，展現捍衛台灣的決心。

吳斯懷說，阿富汗危機引發美國棄台論爭論不休，拜登為掙脫美國朝野及歐亞各國的指責，不斷親上火線說明，脫口而出的話，燒起一把火，未經深思熟慮或國安團隊依外交慣例，字句斟酌再對外公開說明，國務院迅速滅火，高層官員立刻澄清，美國對台政策不變，形同打臉拜登，反而引發更大議論。

吳斯懷表示，民進黨政府抓到拜登幾句話，急呼呼的做大內宣，把台灣民眾當傻瓜一樣愚弄。拜登聲稱：「我們作出並遵守了每一個承諾，我們對北約憲章第五條作出了神聖承諾，如果有人突然採取行動入侵北約盟邦，美國會做出回應，日本亦然，南韓亦然，台灣亦然。」

不過，吳斯懷直指，回歸基本實務面，美國和韓國有正式邦交，有「美韓共同防禦條約」，美軍駐防韓國；美國和日本有正式邦交，有「美日安保條約」，美軍駐防日本；美國為北約組織成員，依據「北大西洋公約」第五條規定，一旦成員國受到攻擊，其他成員國將作出及時反應。

相對地，吳斯懷表示，美國與台灣沒有正式邦交，共同防禦條約早已廢止，沒有美軍駐防台灣，只有《台灣關係法》及「六項保證」，「美國是民主國家，派遣軍隊參戰，不是總統說了算數，國務院、參眾兩院有一定的機制和程序。民進黨政府不要自嗨過頭，以為美國一定會出兵協防台灣，這是非常危險的誤判。」

吳斯懷表示，總統蔡英文說得非常好，「台灣的唯一選項，就是展現自我防衛的決心，讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。」他呼籲全國同胞以具體行動共赴國難，鼓勵年輕人執干戈衛社稷，自己國家自己救，國防部在各縣市廣設募兵招募站，「號召愛國青年從軍， 展現捍衛台灣決心」，3個月後全民一起檢視招募成果，台灣展現了多強大的自我防衛決心，讓美國人心甘情願協助台灣。

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