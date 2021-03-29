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王定宇嫌會館小？　葉毓蘭：可能還有不同的活動要進行

▲▼立法院司法法制委員會考察立法院台北會館維修管理現況 健身房按摩椅破皮 立委葉毓蘭 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院台北會館。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委王定宇不住免費的立委會館，反而和民進黨發言人顏若芳租房，還稱會館冷氣太吵。國民黨立委、立法院司法及法制委員會召委葉毓蘭為此29日安排考察台北、大安會館，並酸「其他委員因為可能在房間內還有很多不同的活動要進行，所以稍微嫌小了一點」。

葉毓蘭表示，立委作為房客不能太任性，「雖然我們沒有交8000塊」，會館內的房間設備都一樣，小到連肥皂、牙膏、牙刷都準備好，她牙膏用不慣，就換自己喜歡的，拖鞋穿不舒服，也自己帶來，立委應該都有足夠的能力解決這些小問題。

▲▼立法院司法法制委員會考察立法院台北會館維修管理現況 健身房按摩椅破皮 立委葉毓蘭 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲會館浴室有浴缸和免治馬桶。（圖／記者屠惠剛攝）

對於王定宇質疑會館有噪音和壁癌，葉毓蘭提到，可能是自己太幸運了，分到的房間都沒遇到這些問題，立法院很多事情怕不同政黨的委員會有差別待遇，都做到非常公平，這裡的公用廁包括無障礙廁所和男女廁所裝修非常漂亮，大安會館同時間也正在進行，因此，剛剛談到的冷氣太吵、壁癌、冰箱霉味都沒有。

▲▼立法院司法法制委員會考察立法院台北會館維修管理現況 健身房按摩椅破皮 立委葉毓蘭 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲會館房間。（圖／記者屠惠剛攝）

葉毓蘭提及，自己住的大安會館因為老舊，冰箱確實很冷，房務人員還會特地來除霜，「委員妳有幾包食物過期了，我們就順便幫妳處理掉了」，讓她相當感謝，會館每位同仁給的服務都很一致，不能當五星級旅館想像，但支持立委平常問政需求已經足夠，資訊需求上，24小時都可以查到問政資料。

▲▼立法院司法法制委員會考察立法院台北會館維修管理現況 健身房按摩椅破皮 立委葉毓蘭 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲葉毓蘭、吳斯懷考察台北會館維修管理現況。（圖／記者屠惠剛攝）

對於王定宇還是想住在外面，葉毓蘭回應，因為王定宇已經說了不適合，每個人適合的標準不太一樣，大安會館比台北會館大一點，大了將近一平，比自家主臥室還方便還舒服，「其他委員因為可能在房間內還有很多不同的活動要進行，所以可能稍微嫌小了一點」。

針對外界解讀這次考察是針對王定宇而來，且考察只有吳斯懷前來，是否其他人沒興趣？葉毓蘭則說，司法法治委員會本來就是大家就沒興趣的委員會，民進黨立委管碧玲跟她說至少排一點有意義的像是去監獄，她回說，上上星期到台中女監和看守所，「這種大事你們都沒興趣耶！只有我一個委員去」。

▲▼立法院司法法制委員會考察立法院台北會館維修管理現況 健身房按摩椅破皮 立委葉毓蘭 吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳斯懷、葉毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

葉毓蘭說，「剛剛在問說是不是在針對王委員？其實並沒有」一室之不治，何以天下國家為，立法院支援立委問政，但會館被立委嫌棄，人民怎麼會對他們有信心？立法院有編預算整修會館，維持堪用度，這筆錢也是人民納稅錢，立委本來就應該監督，為此安排考察行程。

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