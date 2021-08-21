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紐約時報：輝瑞BNT疫苗最快23日獲美國FDA正式批准

▲▼ 新冠疫苗。（圖／達志影像）

▲部分國家準備開打第3劑新冠疫苗。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國聯邦高階官員20日透露，輝瑞BNT新冠疫苗最快23日就會獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）正式核准。一旦過關，部分大學及醫療機構預計將強制員工施打疫苗，而輝瑞也計畫迅速要求FDA批准第3劑授權許可。

綜合紐約時報、CNN報導，監管機構目標在20日完成此一程序，但現階段仍有大量文書作業需要處理，且還要與公司協商部分事宜。對此，FDA發言人拒絕做出回應，不過外傳內部已經設下非正式最後期限，也就是要在9月6日勞動節之前全面批准輝瑞BNT疫苗。

一旦輝瑞疫苗獲得正式批准，部分大學及醫療機構預計將強制員工施打疫苗。美國國防部本月曾表示，計畫最晚要在9月中旬針對130名現役軍人強制接種新冠疫苗，若FDA提早批准，相關作業也將提前。

▲▼ 新冠疫苗,輝瑞。（圖／達志影像）

文中也提到，一旦疫苗通過核准，輝瑞也計畫迅速請求FDA批准第3劑授權許可。CNN則指出，如今全面批准的決定將為其他款疫苗授權開啟大門，有望提高部分對疫苗猶豫不決族群的接受度。

拜登政府18日表示，自9月20日起，完全接種疫苗的成年人，應該在施打第2劑的8個月後，補打一劑加強針。而輝瑞也將在接下來這週完成相關數據提交，表明施打第3劑疫苗安全有效。

另一方面，監管機構目前仍在審查莫德納疫苗的全面批准申請，相關決定發布的時間點，可能還需要數週時間。

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