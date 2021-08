影／塔利班血腥暴行曝！夫妻車上擺國旗遭毆打強擄　男子行蹤成謎

▲喀布爾民眾在獨立紀念日持阿富汗國旗向塔利班抗議示威。(圖/路透社)

記者羅翊宬/綜合報導

塔利班組織(神學士,Taliban)僅耗時2周便成功佔領阿富汗首都喀布爾,並於19日宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國,不過該日原本就是「阿富汗獨立紀念日」,是慶祝阿富汗人民1919年打敗英國的第3次入侵,因此民眾選擇揮舞阿富汗黑、紅、綠三色國旗的方式,作為抗議塔利班的行動,然而卻慘遭塔利班暴力虐待。

根據外媒《India Today》、《India com》報導,自從阿富汗境內過半領土淪於塔利班之守候,社群網路上流傳許多暴力影片,包括警察局長慘遭塔利班亂槍掃射致死,以及民眾手持代表阿富汗前政府的國旗,卻因此慘遭塔利班以暴力手段攆下車、綑綁、毆打的片段,野蠻殘忍行徑讓全球網友咋舌。

A man carrying the Afghan national flag under the windshield of his car was arrested by the #Taliban pic.twitter.com/zQ3WXh1ldW

在推特的一段影片中,塔利班成員在路邊看到一輛黑色轎車的擋風玻璃上懸掛阿富汗國旗,因此不滿地強開車門、從擋風玻璃上扯掉國旗,並將車上的一對夫妻攆下車,一群人強押著男子,拖行至米白色的吉普車上捆綁雙手毆打虐待,之後疑似塔利班軍車車隊從旁駛過,男子被帶上車後便不知去向、生死未卜,無法確定其事發地點。

More than a dozen videos have been posted on social media from different places which shows that #Taliban beat up the Afghans who carried the #Afghan National Flag . #Afghanistan #Talibans pic.twitter.com/uGxcOkkdBU