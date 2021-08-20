美CDC：輝瑞、莫德納「打3劑就夠」　有長期保護力不用每年補打

▲美國18日宣布，計劃9月下旬起全面追打第3劑疫苗，與第2劑間隔須達8個月。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）19日表示，只要接種輝瑞疫苗或是莫德納疫苗第3劑，就能獲得足夠的長期保護力，美國人可能不需要藉由每年追加補打新冠疫苗來加強。

美媒CNBC報導，瓦倫斯基19日接受哥倫比亞廣播公司採訪時提及上述言論，直言「我不會說永遠不需要，但國人不一定每年都需要施打加強劑，目前看來確實施打第3劑後，會出現強勁反應，我們也會持續關注疫苗及病毒方面的科學進展。」

此外，瓦倫斯基在另外一場訪問中提到，這就像是B型肝炎疫苗一樣，在接種2劑之後，再打一劑加強針。她說，科學家們認為，新冠疫苗施打第3劑之後，也可能提供類似的長期保護力，「我們現在知道需要打加強針，將會持續遵循科學，但我不認為會一直需要這樣做。」

就在瓦倫斯基發表上述言論的前一天，她與總統首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）協同多名官員發表聲明，宣布美國今年9月20日當週起，全面為民眾追加施打第3劑新冠疫苗，而第3劑疫苗必須與第2劑間隔8個月。目前衛生官員正在評估接種嬌生疫苗的人是否需要補打加強針。

若獲得美國食品藥物管理局（FDA）正式批准，且CDC顧問小組也推薦的話，美國將會在9月20日當週開始，為施打莫德納及輝瑞疫苗的接種者施打加強針。

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