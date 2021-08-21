首款DNA疫苗通過印度批准！可有效對抗Delta　12歲以上人群將開打

▲全球首支DNA新冠疫苗「ZyCoV-D」已獲印度批准使用於12歲以上人群，下同。（圖／翻攝自Zydus Cadilada官網）

記者葉睿涵／綜合報導

印度20日批准印度製藥商Zydus Cadilada新冠疫苗「ZyCoV-D」的緊急使用授權，這是全球首支針對新冠病毒的DNA疫苗，適用於12歲以上的人群。

綜合BBC與路透社報導，ZyCoV-D是Zydus Cadilada與印度生物技術部門合作開發的疫苗，也是印度緊急批准授權的第2款國產疫苗。ZyCoV-D是一種含有部分病毒基因材料的疫苗，疫苗在接種後會以DNA或RNA形式引發人體製造棘蛋白，進而刺激免疫系統產生抗體。

與大部分新冠疫苗不同的是，ZyCoV-D疫苗需要接種3劑。Zydus Cadila在今年7月指出，ZyCoV-D有能力對抗新冠變種病毒，尤其對Delta變種病毒更是有效。該公司在印度50多個地點，對2.8萬名受試者進行了大規模的臨床試驗後發現，這款疫苗相當安全，且防護力高達66%。

報導也指出，ZyCoV-D相對便宜，而且只要被置放在攝氏8度以下的低溫就可以被良好保存，因此它更容易被運輸和儲存，不過美國的病毒學家擔心，DNA疫苗進入人體後，恐怕無法產生高水準和持久的免疫反應。

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