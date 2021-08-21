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高端罕見不良反應「顏面神經麻痺」3類人不建議打！醫：確實有抗體

▲▼高端疫苗。（圖／食藥署提供）

▲高端疫苗下周即將開打。（圖／食藥署提供） 

記者許力方／綜合報導

第六輪高端疫苗有59.9萬人完成預約，指揮中心公布仿單所列罕見不良反應：「顏面神經麻痺」、「眼壓過高」，並有3類人應評估或避免接種，包含嚴重過敏反應、發燒或重病者、孕婦。感染科權威、台大醫院兒童醫院院長黃立民先前受訪時指，高端目前是緊急授權使用，沒有三期結果，沒辦法寫出保護力，但在二期臨床試驗裡已經打了符合規定的標準量，食藥署給予許可證，也就是說，65歲以上族群不用等到高劑量出來才可以去打。

高端疫苗預約20日中午結單，指揮中心統計有59.9萬人完成預約，並沒有約滿61.4萬劑份量，目前還有疫苗檢驗封緘，研擬29日會再次開放預約，並預計在23日（下周一）開始施打。

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指揮中心11公布的「高端疫苗接種須知」中指出，高端疫苗（MVC）是含 SARS-CoV-2 重組棘蛋白的疫苗之蛋白質次單元疫苗，已通過核准專案製造，適用於20歲以上，接種2劑，間隔28天，臨床試驗結果顯示安全性良好。

▼疫苗覆蓋率已經接近40%。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中央與地方針對國高中老師接種新冠疫苗不同調，但台北市政府仍堅持繼續為高中職老師接種疫苗，為一個月後的開學做準備。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中央與地方針對國高中老師接種新冠疫苗不同調，但台北市政府仍堅持繼續為高中職老師接種疫苗，為一個月後的開學做準備。（圖／記者湯興漢攝）

不過公告指出，疫苗接種禁忌為對疫苗成分有嚴重過敏反應史者不予接種，並有3類人應避免施打，包含：先前接種高端曾發生嚴重過敏反應者，避免接種；發燒或正患有急性中重度疾病者，待病情穩定後再接種；臨床觀察性研究顯示，孕婦感染SARS-CoV-2可能較一般人容易併發重症，若為感染高風險，可評估是否接種。

黃立民日前首訪時指出，高端目前二期臨床試驗裡，已經包含65歲以上的人，而且有一定的比例，符合食藥署規定，打了目前的標準量，看起來65歲以上這群人抗體反應看起來還可以接受，不過，通常65歲以上的反應會比65歲以下差一點，所以很多疫苗公司都會特別為65歲以上族群增加劑量，在流感疫苗是這樣做，增加劑量則需要再臨床試驗，不過臨床試驗結束、還沒拿到結果之前，其實目前根據現有的15毫克的劑量已經是可以了。

▼陳時中認證高端疫苗最快獲得完整保護力。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

黃立民指出，也就是說，目前二期臨床實驗裡65歲以上人數已經差不多夠了，所以可看出來，15毫克在這個族群裡確實會產生一些抗體，所以食藥署先給它許可證，符合法規。但高端希望加強保護力，所以去做疫苗劑量增加到25毫克，然後達65歲以上人，只是為了將來臨床實驗通過後，可把65歲以上人的劑型改變，並不影響目前劑型得到65歲以上許可這個事實。

黃立民說，高端本來就希望也相信所有人打15毫克就足夠，看起來15毫克在年輕族群應該沒有什麼問題，在65歲以上族群裡可能稍微低一點可還是能接受，疫苗上市已經得到許可證，「就可以用啦」，因為從別的例子告訴我們，老年人如果增加劑量會增加群族保護力，最明顯的例子就是流感疫苗，在大量使用後，疫苗公司還特別設計高劑量的流感疫苗，和原來的劑型差了快50年才出來，「所以不用等到高劑量出來才可以去打。」

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