下周二再鬆綁？　陳時中今揭曉最新措施

▲內用人潮逐漸增加。（圖／記者劉亮亨攝）



記者洪巧藍、崔子柔／綜合報導

全國二級警戒延長到8/23，指揮中心已經定調屆時不會降級，但會有進一步放寬措施，且陸續透露包含外食同住家人可以共食不用隔版等。外界好奇還有哪些措施，指揮中心指揮官陳時中將在今（21）日中午記者會宣布新措施。

二級警戒防疫未鬆綁，食藥署公布的餐飲業防疫措施，規定內用需要用隔板或梅花座，陳時中昨日透露，防疫鬆綁規劃，同住家人在外吃合菜不需要再用隔板或梅花座，從人性化角度防疫，讓制度維持穩定。

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而疫情期間，醫院、雙北長照機構禁止探病，但近日就傳出有孕婦臨盆時，丈夫希望帶家中幼童一起入院陪病遭拒，陳時中今天表示，最近確實在討論放寬探病規定，預計將對部分特殊病房開放探病；整體新增放寬措施，統一於明天記者會中說明。

▲信義商圈百貨美食街人潮眾多。（圖／記者劉亮亨攝）



此外，目前除雙北地區外，長照機構開放探視，但有民眾表示已經3個月沒有見到父母。陳時中說明，目前雙北仍是中高風險區，所以規定相對比較嚴格，但近來「很有可能會把風險等級往下調」，屆時就可以比較開放一點，「應該是可以期待」。

至於傳出已經研擬開放海泳、浮潛等措施，相關指引送指揮中心討論。指揮中心副指揮官陳宗彥證實，確實會往開放方向研擬，但執行面要再做確認，估計最快下週才會一併說明。