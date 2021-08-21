陸日增4本土確診　上海2機場工作人員染疫

▲上海浦東機場防疫人員。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家衛健委21日晨通報，8月20日0—24時，全大陸新增診病例20例，其中境外輸入病例16例，本土病例4例（上海2例，江蘇1例，湖北1例）。其中，上海兩例本土確診均為浦東機場境外貨機工作人員，此外，上海市官方也證實，18日通報的確診本土病例，所感染的新冠病毒為Delta變異株。

無症狀感染者方面，8月20日0—24時，大陸新增無症狀感染者20例，均為境外輸入。

據統計，截至8月20日24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，現有確診病例1786例（其中重症病例33例），累計治愈出院病例88177例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例94599例，現有疑似病例2例。

上海發布消息指出，20日上海新增的2例本土新冠肺炎確診病例，一為衣索比亞籍，在浦東機場為境外貨機服務的外航機械工程師，一為中國籍，在浦東機場境外貨機作業區的工作人員，2例病例均常住浦東新區。受此影響，上海已暫停浦東機場的貨運業務。

值得注意的是，上述兩例均完成全程新冠疫苗接種，卻在20日例行性核酸檢測中，發現檢測結果異常，後被確診為新冠肺炎；從疫調結果來看，兩人足跡除住處外，還包括酒店、超市、餐廳、小賣部等，官方正對所有查明的密切接觸者進行隔離醫學觀察。

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