中檢拍賣名車「目屎那滴」！防疫限50人領標　喊價保守全流標

▲中檢拍賣法拉利、瑪莎拉蒂等名車竟全流標。（圖／中檢提供）

記者李忠憲／台中報導

台中地檢署拍賣詐團首腦名下的法拉利、馬莎拉蒂等超跑名車，結果因為防疫限制50個名額，加上參與者喊價過保守，最後都因為金額過低流標。不少網友認為中檢規劃有問題，讓想標的人進不去。中檢表示，是否繼續二拍將開會討論。

▲中檢拍賣限額50人，結果競標過保守全流標。（圖／中檢提供）

台中地檢署今天上午舉行贓物拍賣會，針對詐騙集團首腦鍾志豪名下3輛車，包括法拉利超跑F12 BERLINETTA 550萬元起標，瑪莎拉蒂GT STRADALE 175萬元起標，BMW 118i 5門45萬元起標。由於限定開放50組號碼牌參加競標，一早就被人搶光，讓後面到場的根本沒機會。

法拉利F12 BERLINETTA是2015年出廠，排氣量6262CC，登記車身是銀色，里程數12572公里。車輛無設定動產擔保，無債權人，但積欠110年度牌照稅6萬9690元、燃料費1萬3950元。起標價格550萬元。結果現場喊價最高551萬元，比底標多1萬，最後流標。

瑪莎拉蒂 GT MC STRADALE同樣是2015年出廠，排氣量4691CC雙門房車，里程數37249公里。目前欠稅、罰款1萬2千多元，無設定擔保，也沒有債權人。起標價175萬元，無人喊價流標。

BMW 118i 五門房車也是2015年出廠，排氣量1499CC，里程數26051公里，積欠約1萬6000元的稅金與罰鍰。起標價45萬元，最後喊價47萬元也流標。

不少網友熱議，有人說，「真的令人傻眼，一早8點10分大老遠到現場，卻被人海戰術搶走全部入場卷，是否考慮押保證金等手段改善？真正要投標的人都傻眼，只能在現場互吐苦水，最後全被趕走」 「整場拍賣都沒人喊價，整場拍賣就爛掉，浪費地檢署大家的辛苦付出，也浪費真正競標者付出的時間金錢成本。」還有人說，「一堆年輕人看起來都是去佔位的」。也有民眾發現，公告內容提到「每台車要加個發動車量所需電池費12000元是何種操作啊？ 」

中檢表示，由於拍賣耗時費力，考量防疫才限定50人可領標。如果因此流標導致拍賣不成功，就無拍賣的實質意義。至於是否要繼續二拍，將會開會討論。

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