經營24年Live House苦撐！文化部鼓勵申請「積極性藝文紓困補助」

▲文化部長李永得（右）前往Live_House「Oldie Goodie」關心營運情形。（圖／文化部提供）



記者林育綾／台北報導

文化部近推出「積極性藝文紓困補助」扶植國內藝文相關產業，而有些業者不清楚自己也符合資格，文化部長李永得拜訪台北音樂展演餐廳（Live House）Oldie Goodie，是國內少數生存至今的音樂展演空間，希望瞭解受疫情影響情況，以提供相關產業更有力的支持。

李永得昨20日前往台北知名Live House「Oldie Goodie」，希望能更實際瞭解業者情況，負責人李國禎表示，Oldie Goodie是少數至今仍生存的音樂展演空間，因為疫情影響營運，自己心中有許多的不捨，而這裡孕育了許多音樂人，可以看到各個世代音樂人的身影存在其中，形塑了台灣最獨特的台灣音樂文化風景。

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據悉Oldie Goodie成立於1997年，開業至今已超過24年，期間致力於提供獨立音樂人、原住民族創作及流行樂團演唱的舞台，是培育台灣流行音樂產業人才的重要搖籃。

李永得表示，面對疫情的不確定性，以及防疫管制措施尚未全面鬆綁，藝文產業復甦往往晚於其他產業之後，文化部除了提供救急的藝文紓困，目前也推出「積極性藝文紓困補助」，將支持音樂展演空間在後疫情期間，持續維持人才及創作能量，並創造未來營運的更多可能性，補助經費項目可包含「實體或線上藝文展演的製作費、場地及設備租金、行銷推廣費」等。



李永得也說，「音樂是最普遍也是最有影響力的藝術之一」，文化部會持續支持相關產業永續經營，期盼讓台灣的音樂繼續在台灣各個角落傳唱。

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