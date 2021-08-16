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「積極性藝文紓困補助」今開放申請！最高補250萬「懶人包」一次看

▲▼文化部推出「積極性藝文紓困補助」。（圖／文化部）

▲文化部推出「積極性藝文紓困補助」即日起開放申請。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

為協助藝文事業面對未來不確定性，文化部推出「積極性藝文紓困補助」今（16）日起至9月22日開放受理，可申請的3項類別包括「實體或線上藝文展演、創作能量、人才培力」，每一申請者以補助一個計畫、最高250萬元為原則。

文化部長李永得先前曾說明，「藝文紓困4.0」是針對受到立即性衝擊的藝文產業，給予「急難救助」；但藝文業需要的不只是一時經濟上的補助，還要長期的創作能量支持、產業發展，因此推出「積極性藝文紓困補助」，主要是支持藝文產業「創作不中斷、人才不流失、數位再進化」。

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文化部說明，「積極性藝文紓困」的申請者資格必須為從事藝文相關事務，包含視覺藝術、表演藝術、出版、書店、工藝、電影製作及映演、電視、流行音樂、博物館、社區營造、有形無形文化資產等，且於我國設立登記或立案的財團法人、社團法人、非法人團體，或負責人具我國國籍的商號（如個人工作室）。
 
而每一申請者以補助一個計畫、補助最高250萬元為原則，執行期間至2022年5月31日止，申請者可就「實體或線上藝文展演、創作能量、人才培力」等3項補助類別中，擇1類別或整合2至3類別項目內容，成一個計畫後提出申請。

▲▼《生命中最美好的5分鐘》楊奇煜負傷拄拐杖敬業演出。（圖／果陀劇場提供）

▲演員挑戰線上劇場。（圖／果陀劇場提供）
 
補助項目包含創作及製作費、策展及展覽執行費、行銷推廣費、場地及設備租借費、排練及演出費、線上或串流平臺上架服務費用（攝錄影、票務處理行政費、網路傳輸費）、防疫相關支出（快篩、PCR檢測、防疫用品）、補助訓練津貼、講師費等。

例如表演藝術產業可規劃「虛實整合」，像是在人流限制的情況下，可舉行線下及線上劇場，而這些攝錄影、場地等成本，都能透過「積極性藝文紓困補助」申請。李永得也說明，不只是表演藝術業如此，出版業也可以申請，像是跟書店合作辦講座活動，線上線下都能同步進行。

文化部表示，申請收件日期自即日起至9月22日止，為防疫考量，一率採線上申請，申請者於線上系統填妥申請計畫內容，並檢附負責人之中華民國國民身分證影本或其他身分證明影本、立案或登記證明等相關證明文件後上傳，即完成申請。文化部也提供紓困客服專線：02-89790300，詳細申請須知可參閱「文化部文化藝術事業防疫及紓困振興專區」。

▼文化部提供「積極性藝文紓困補助」懶人包：

▲▼文化部推出「積極性藝文紓困補助」。（圖／文化部）

▲▼文化部推出「積極性藝文紓困補助」。（圖／文化部）

▲▼文化部推出「積極性藝文紓困補助」。（圖／文化部）

▲▼文化部推出「積極性藝文紓困補助」。（圖／文化部）

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