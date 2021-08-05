賴香伶：排隊接種多疫苗卻太少　8、9月恐出現疫苗荒

▲台灣民眾黨立委賴香伶。（資料照／賴香伶國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

COVID-19疫苗施打踴躍，日前有部分縣市因疫苗不足宣布暫停接種。台灣民眾黨立委賴香伶5日透過臉書表示，現在排隊等候接種者多，但疫苗存量過少，加上國產高端疫苗爭議大，不被民眾信賴，今年8到9月恐出現「疫苗荒」，質疑蔡政府的防疫與疫苗採購進度出現嚴重問題。

賴香伶表示，我國單日接種數量已由每天20多萬人次，已下降到單日8萬8千人次，儘管衛福部長陳時中稱疫苗採購數量足夠，但我國疫苗存貨AZ93.8萬劑、莫德納66.6萬劑，高端疫苗35.2萬劑完成檢驗，還有380萬人排隊等候施打第一劑疫苗，疫苗數量如何補足？國產疫苗如何讓國人有信心？是政府必須面對的課題。

賴香伶說，截至8月4日為止，國內疫苗施打累計接種850萬1137人次，AZ疫苗接種547萬4042人次，莫德納疫苗接種302萬7095人次，但仍有380萬人排隊等候施打第一劑疫苗，遑論許多等候施打第二劑疫苗者，我國各類疫苗存貨僅約200萬劑。

賴香伶表示，雖然排隊等候接種者多，但存貨量少，在政府疫苗數量控管下，疫苗接種數量也大幅下降，8月3日單日疫苗接種數僅剩8萬6千多人，今天展開的第五輪疫苗登記，也只開放第一至三類人員、孕婦第二劑，第九類55歲以上者登記，而高端疫苗臨床試驗爭議大，無法獲得多數人信賴，BNT疫苗9月才能到貨，8月到9月中國內恐怕將面臨「疫苗荒」處境。

賴香伶批評，歸根究柢，國產的高端疫苗雖通過EUA（緊急使用授權），但保護力資料欠缺，尤其衛福部的高端疫苗EUA審查會議記錄非常的簡略，對比美國審查嬌生疫苗EUA公布資訊達兩百多頁，整整差了10倍；聯亞疫苗遲遲未有明確進展，BNT疫苗又因為先前國內外政治因素干擾，訂購延遲，顯示蔡政府的防疫與疫苗採購進度出現嚴重問題。

對於在野黨頻頻質疑疫苗不足的狀況，衛福部疾病管制署副署長莊人祥表示，國際各國都在搶疫苗，會讓台灣疫苗到或延遲，目前除了有序地施打現有疫苗，增加國人疫苗覆蓋率，每兩、三天也會催促廠商，要求其根據合約提供疫苗。

至於8、9月疫苗是否如期到貨，莊人祥說，他們認為疫苗8、9月應該會進來，但沒有到飛機降落前，不敢確定這些就是來到台灣的疫苗。