蘇貞昌稱5倍券創造千億經濟效益　民眾黨團批口說無憑、應發現金

▲台灣民眾黨立委賴香伶（左）、張其祿（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者呂晏慈／台北報導

行政院規劃振興5倍券政策，但在野黨和部分民進黨立委持反對意見，主張發放現金。台灣民眾黨立院黨團今（10日）舉行記者會，呼籲政府應該參考國外經驗發放現金，或是針對國內勞動力人口發放一次性津貼，並批蘇揆屢稱「5倍券可以創造千億經濟效益」來捍衛政策，卻是口說無憑。

民眾黨團今天上午舉行「紓困？振興？儘速釐清 受民意監督再推行」記者會，民眾黨立委賴香伶表示，5倍券政策和民眾期待救命錢的意見背道而馳，而且連民進黨內都「黨內互打」，例如民進黨派系正國會立委發出聯合聲明，呼籲政府不該用現金換振興券，民進黨立委高嘉瑜、王美惠也紛紛拋出讓民眾選擇領現金的主張。

賴香伶說，若以「紓困」為主要目的，仍以發現金最快幫助民眾救急；而若以「振興」來看，政府需要精確盤點需要協助的產業，對症下藥，根據勞動部統計，6月失業率高達4.8%，等於全台有超過57萬人失業，此外7月底更有5.7萬人實施無薪假，顯見勞工面臨的經濟壓力相當巨大，薪資補貼不僅不足以支應勞工的日常支出，適逢開學季，家長光是學雜費就是一筆龐大的支出。

賴香伶指出，政府要正視國民在經濟上所遇到的困境，應參照國外發現金的紓困方式，或是針對國內勞動力人口發放一次性津貼，讓所有民眾都能度過困境，再進一步振興國內經濟。

民眾黨立委張其祿補充，政府應盤點受疫情影響產業，同時針對受衝擊的產業是否已在「振興階段」，確實進行調查；並應以此前發行3倍券的經驗，確實檢討和評估發券的效益，並檢討發行狀況，行政院長蘇貞昌稱5倍券可以「創造千億經濟效益」，是口說無憑的；政府也應提高數位消費比例，引導產業轉型及做好防疫工作。

另外，對於媒體問及，是否認為行政院應待9月中立法院開議、蘇貞昌完成施政報告後，綜合朝野意見再推行振興措施？賴香伶僅說，行政院沒有跟在野黨溝通這件事情，且府院黨之間對政策定調還有很大的落差，這個落差來自民意不埋單5倍券政策。