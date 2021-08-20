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社會 社會焦點 保障人權

小貓成「情勒工具」　熱水燙牠身只為逼女友返家…渣男下場曝

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲21歲的王姓男子為了逼迫同居女友返家，竟將共同飼養的虎斑貓「茶茶」當作情緒勒索的工具，持熱水澆淋在貓咪身上，造成貓隻全身大面積燙傷，甚至將影片傳給女友；動保人士聯合警方前往救援時，受傷的茶茶仍忍著疼痛爬到籠子前想找人撒嬌，讓人相當心疼，警方訊後將此案函送動保處，虐貓行徑可處2年以下有期徒刑，併科20以上200萬元以下罰金。

據了解，王姓男子與女友在蘆洲租屋，17日雙方爆發口角讓女友憤而離家，沒想到他竟將茶茶關在外出籠後，持煮沸的熱水澆淋在茶茶的身上，還將過程拍攝下來，傳給女友企圖想要令她心疼後返家探望，女友嚇得請求動保人士協助。

▼茶茶全身有嚴重灼傷，見人忍著疼痛爬到籠子前想撒嬌。（圖／許鐳譯／蘆洲范媽拍攝）

▲救援者連同飼主和警察準備進屋救援受虐貓。（圖／許鐳譯／蘆洲范媽拍攝）

女友與救援志工通報警方到場協助，但王男卻拒絕開門，雙方僵持許久後，經女友同意動保人士持鐵撬破壞門鎖，見茶茶被關在籠子窩著不動，眾人隨即將貓咪送往動物醫院搶救。

參與救援的許鐳譯表示，「影片中，茶茶一直跑來想撒嬌，卻又疼痛到一直哀叫，後來還一直翻滾，怎麼趴怎麼躺站也不行，因為牠全身灼傷，很多地方都熟化了。」茶茶目前仍在醫院觀察中，除了全身灼傷外，肝指數和白血球指數很高，眼睛也可能已失明，尚未脫離險境。

警方訊後將王姓男子依照《動物保護法》函送偵辦，可處2年以下有期徒刑，併科20萬以上200萬元以下罰金。

▼救援者連同飼主和警察準備進屋救援受虐貓。（圖／許鐳譯／蘆洲范媽拍攝）

▲救援者連同飼主和警察準備進屋救援受虐貓。（圖／許鐳譯／蘆洲范媽拍攝）

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