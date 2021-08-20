專偷移工改裝華麗電動車！賊「臉書銷贓」　警扮買家當場逮人

▲桃園市境內近來發生多起外籍移工失竊電動自行車案，龍潭警方局查出竊盜集團在臉書銷贓，佯裝買家夥同失主當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭警分局日前受理數起外籍移工失竊電動自行車案，警方抽絲剝繭後發現失竊電動車均屬改裝過華麗車款，且竊賊偷車後還在臉書上販售牟利，因此由女警喬裝買家，並邀失主到場察看，當場人贓俱獲，警方報請桃檢指揮偵辦，分持拘票在龍潭、平鎮、楊梅與中壢等處查獲8輛贓車，查獲吳姓男子為首共4名共犯拘提到案，全案依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

▲龍潭警方局查出竊盜集團在臉書銷贓，佯裝買家夥同失主查獲改裝華麗之電動自行車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局中興派出所日前受理轄區數起外籍移工電動自行車失竊案，所長孫祥愷直覺有異，經分析研判失竊車輛均為改裝亮麗之電動自行車，由於此類車輛並無建檔相關車籍資料可供查詢辨識，隨即會同偵查隊成立專案小組追查，得知該集團以吳姓男子為首，夥同多名男子組成竊盜集團，分別在桃園市中壢、楊梅與平鎮等地區販售。

▲龍潭警方局查出竊盜集團在臉書銷贓，佯裝買家夥同失主查獲改裝華麗電動自行車贓車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組得知，竊盜集團竊車後在臉書社團公開銷贓販售，以供不特定人士當面議價，員警長期跟監蒐查後報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，19日分持拘票在龍潭、中壢、楊梅與平鎮區等處所兵分四路查緝。

▲桃園市境內近來發生多起外籍移工失竊電動自行車案，龍潭警方專案小組當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組由女警出面佯裝買家，與吳男等人相約在龍潭運動公園看車，必當面議價，警方找來失主會同看車，結果當場發現2輛改裝華麗之失竊贓車，隨後還在其他地區查獲6輛贓車，總計8輛贓車與相關開鎖工具等證物，查獲為首的吳男共4人拘提到案。

吳男等4人對於犯行均坦承不諱，但對於其他失竊贓車流向卻避重就輕，警方將針對其餘失竊電動自行車與販賣流向持續追蹤，全案將吳男等4人依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

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