北市舊公寓藏麻將賭場　妙齡女按摩師「1對12」頻向警吐苦水

▲大同警分局督察組日前在轄區延平北路三段一公寓內查獲麻將賭場，賭客違法群聚恐成防疫破口。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）三級警戒將微解封，但仍有賭客群聚賭博；大同警方日前接獲線報，轄區延平北路三段某舊公寓開設職業麻將賭場，業者召集賭客聚集並提供按摩妹「鬆一下」服務，賭場生意異常興旺，警方獲報後喬裝跟監蒐證，拍下賭客進出公寓畫面，日前收網逮捕12名賭客及一名女按摩師。

大同警分局督察組表示：警方接獲報案上址有開設職業麻將賭場聚賭情事，經警方長時間蒐證下，持台灣士林地方法院核發之搜索票破門搜索，一舉帶回12名賭客，當場查扣賭資7萬多、抽頭金3萬多、麻將牌、監視器、行動電話及帳冊等贓物。

▲大同警分局督察組日前在轄區延平北路三段一公寓內查獲麻將賭場，賭客違法群聚恐成防疫破口。（圖／記者張君豪翻攝）

警員戴口罩護目鏡進入賭場搜索，發現在場13人均無戴口罩，儼然形成防疫破口，13人中還包含1名專業女按摩師，賭場內設置一張按摩床招待賭客，另備有精油及專業按摩工具，但按摩妹堅持未涉賭博。

按摩妹並透露，在疫情期間生意一落千丈，一夕之間沒了收入才會出此下策到賭場兼差打工，警方雖然頻頻安慰該名按摩師，希望大家都能撐過此波疫情，不過在場13人違反防疫法規的部分，警方依規定移送衛生局裁罰。

大同警方表示，賭場業者及在場賭客訊後分依違反刑法賭博罪、社會秩序維護法移送士林地方檢察署，違法聚集之將依違反傳染病防治法第67條第1項第2款規定裁罰6萬至30萬不等之罰金，相關人等將面臨最高360萬元重罰；警方希望民眾配合防疫規定，切莫群聚賭博或進行其他活動以免受罰。

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