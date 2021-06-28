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婦人吃冷藏一週楊梅慘了　引起腸毒血症、感染性休克要她命

▲▼陸女吃冷藏一週楊梅，緊急送醫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲婦人吃了冷藏一週的楊梅，緊急送醫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者巫彥臻／台北報導

大陸浙江杭州桐廬一名55歲黃姓婦女，11日吃下十多顆楊梅，晚上卻開始嘔吐，發燒高達39度，眼前發黑雙腿無力，醫師診斷是腸毒血症及感染性休克，緊急打點滴對症治療，沒想到就是冷藏一週封保鮮膜的楊梅暗藏殺機。

根據《新浪浙江》報導，家裡平時務農，因黃女長期患有糖尿病和甲狀腺機能亢進，持續服藥和打針，丈夫讓她在家裡休息不做粗活。11日下午發現楊梅有異味，但認為放冰箱不會壞，就照常食用。當晚開始嘔吐、發燒、腹瀉，隔天就醫疑是細菌引起的急性腸胃炎，吊點滴退燒後就返家。

13日再次燒到39度，血壓降至88/54mmHg，眼前發黑、雙腿無力還全身發抖，甚至無法走路，立刻轉到浙江大學醫學院附屬第一醫院急救，檢查後發現嚴重細菌感染，引起「腸毒血症」、「感染性休克」，甚至發現她出現糖尿病酮症酸中毒，經搶救好不容易保住性命，並將黃女轉到感染科接受進一步治療。

專家表示，冰箱不是保險箱，冷藏溫度為4~8度，雖絕大多數細菌生長速度會放慢，但肉毒桿菌、耶爾森菌、李斯特氏菌等，還是能迅速繁殖。有糖尿病、高血壓、心臟病的患者，更應該注意不能隨便吃冰箱裡冷藏後的食物。

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