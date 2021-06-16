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社會 社會焦點 保障人權

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人沙丁魚式大聚賭

記者楊熾興／桃園報導

52歲李姓男子在桃園市中壢區經營天九牌賭場，警方根據民眾檢舉16日凌晨持搜索票以優勢警力持破壞工具破門而入，當場查獲李男、4名賭場員工及63名賭客，共計68人，總賭資金額達166萬9,800元，全案依賭博罪、社會秩序維護法移請偵辦。由於賭場不到10坪卻狂擠68人讓警方為之咋舌，另現場民眾違反防疫規定室內群聚各罰6萬元，但賭場負責人及不在場的房東各罰30萬元，估計罰款總計金額至少462萬元。

▲警方破獲天九牌大型職業賭場起出賭資、賭具。（圖／中壢警分局提供） 

▲警方破獲天九牌大型職業賭場起出賭資、賭具。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方專案小組以優勢警力和破壞工具破門而入。（圖／中壢警分局提

▲▼警方專案小組以優勢警力和破壞工具破門而入。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方專案小組以優勢警力和破壞工具破門而入。（圖／中壢警分局提

中壢分局日前接獲民眾檢舉中壢區龍岡路二段有職業大賭場出沒，分局長陳錦坤指示成立專案小組務必查緝到案，以免成為疫情傳播破口。經多日蒐證，並向桃園地院申請搜索票，於今天（16日）凌晨優勢警力持搜索票，以破壞工具破壞大門，當場查獲賭場李姓負責人、陳姓等4名員工及賭客王民等63人，合計共68名。

▲▼查獲63名賭客予以法辦，再依違反防疫規定開罰近500萬元。（圖／中壢警分局提供）

▲▼查獲63名賭客予以法辦，再依違反防疫規定開罰近500萬元。（圖／中壢警分局提供）

▲▼查獲63名賭客予以法辦，再依違反防疫規定開罰近500萬元。（圖／中壢警分局提供）

該賭場以天九牌為賭具，與莊家比較牌面點數大小，每次輸贏由莊家負責清點總下注金額，再從下注金內抽取抽頭金，當場共扣得抽頭金現金8,800元及籌碼72萬5,000元，合計共73萬3,800元、賭具天九牌１副、帳單1張、點鈔機1台、監視器主機5台、骰子１2盒等物及賭客賭資現金48萬8,000元、籌碼44萬8,000元，共93萬6,000元等財物，合計總賭資金額達166萬9,800元。全案依賭博罪、社會秩序維護法移請偵辦。

另外，賭場為3樓公寓，僅7、8坪左右，卻狂擠近70人，讓警方驚訝不已，賭客中並查獲一名詐欺通緝犯(男性、86年次)，及失聯移工各1名(78年次)。現場民眾違反室內群聚規定部分計有68名，其中賭場負責人罰款估30萬，其餘每人6萬起跳，合計432萬元，房東雖不在場但提供場所大聚賭，估罰30萬元，總裁罰金額至少約462萬元。

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