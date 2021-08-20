快訊／大雷雨轟北桃！對流胞狂炸「16縣市大雨特報」續發

▲部分縣市有午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局發布大雨特報並表示，今(20)日大臺北、屏東地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。另外氣象局也針對「新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分止。

氣象局指出，大雷雨警戒區域包括新北市板橋區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區；桃園市大溪區、龜山區、八德區、復興區。

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▲▼午後熱對流旺盛，新北、桃園將有大雷雨。（圖／氣象局）

氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴，午後部分地區仍有短暫雷陣雨，各地山區及大臺北地區依然有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，部分地區的降雨有機會延續到晚上，午後及晚間請留意天氣的變化；溫度方面，各地高溫約32至34度，臺東、南投及臺北有局部36度以上高溫發生的機率。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉宇其表示，台灣北方鋒面逐漸減弱，今明兩日各地晴朗無雲，中午過後有午後熱對流發展，各地仍會出現午後雷陣雨，尤其山區、大台北等地會有明顯雨勢。

而位於台灣東南方1200公里海上的低氣壓雲系、強度有增強，氣象局於今早再度將其升格為熱帶性低氣壓，未來一天將往西北移動，接近琉球群島，周日、一北上過程中離台灣最近，外圍雲系影響台灣，會為東半部帶來降雨，西半部則不受影響，仍是上午炎熱、下午有雨的夏季天氣。

熱低周二往東北加速遠離，各地天氣將再恢復穩定。雖然未來一周多是典型夏季天氣型態，不過仍要留意午後雷陣雨發展，尤其是各地山區都可能出現明顯陣雨，局部短延時強降雨也可能會發生。