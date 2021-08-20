命名數獨發揚光大！「數獨之父」鍜治真起罹癌病逝　享壽69歲

▲鍜治真起10日癌逝，享壽69歲。（圖／nikoli官方IG）



記者王佩翊／編譯

有「數獨教父」之稱的鍜治真起被證實，10日因罹患膽管癌在自家病逝，享壽69歲。他生前因將來自美國的9乘9方格數字遊戲命名為「數獨」，並將數獨發揚光大而聞名。事實上，鍜治真起7月才剛從自己創立的Nikoli公司退休，轉任董事，沒想到才過不到一個月就離開人世。

根據《日本放送協會》報導，出生於札幌的鍜治真起原本在印刷公司工作，1980年與朋友共同創立日本首本益智雜誌「Puzzle通信Nikoli」，並在3年後成立益智遊戲出版社「Nikoli公司」，同時擔任社長一職。

鍜治真起1984年發現一款來自國外的數字益智遊戲，必須在9乘9宮格的橫縱向內不重複填入1到9的數字，並將其命名為「數獨」，同時在雜誌上詳細介紹了這款益智遊戲。2000年代隨著各國媒體報導，數獨瞬間爆紅，一躍成為全球知名的益智遊戲。

事實上，除了數獨之外，鍜治真起40年來積極在日本推廣各式益智遊戲，直到7月才從社長一職退任，沒想到10日晚間10時54分就因膽管癌在東京自家病逝，享壽69歲。Nikoli公司發表聲明，葬禮僅開放親友參加，未來會舉辦告別式，不過具體事項仍未決定。

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