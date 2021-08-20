拜登表態挺台　胡錫進：休要跳入拜登隨口吐的一口痰中游泳

▲大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

記者魏有德／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）昨（19）日引北約第五條稱，「要是任何人入侵或對北約盟國有任何行動，美國將作出回應，對日本、南韓，還有台灣也是一樣。」對此，大陸《環球時報》總編輯在微博上發文指出，美國「保護」不了台灣，他們是慫恿台灣與大陸對抗，用台灣的力量牽制大陸發展，「老胡要在此警告島內台獨勢力，休要跳入拜登隨口吐出的一口痰中游泳。」

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

胡錫進指出，把北約第5條與台灣掛鈎？這是美國官方從未有過的表述，「老胡懷疑那段結結巴巴表述的拜登是老糊塗了，懷疑他是否很清楚自己在說什麼。因為他說的話美國在任的有點級別的官員從沒人說過。」

胡錫進表示，中國決不會接受拜登的這份威脅，中國的強大軍事能力和國家意志將蔑視他的說法，「如果拜登政府堅持這種說法，從戰略模糊轉為公開表達向台灣提供安全保護，將構成對台海現狀的打破，那他們可得準備迎接大得多的風浪。」

胡錫進稱，那種情況下大陸方面必將做出台海戰略的針鋒相對調整，台海將進入更高烈度博弈的新時期，「那時倒要看看，中國大陸、美國和台灣誰的心臟和神經更受不了。」

胡錫進分析，美國「保護」不了台灣，他們真正願意做的是慫恿台灣與大陸對抗，用台灣的力量牽制大陸發展，「要的是台灣為自己戰鬥，更準確地說是台灣為美國戰鬥，而非美國為台灣戰鬥。」

胡錫進強調，如果台當局利令智昏，在美方攛掇下闖《反分裂國家法》的紅線，必將成為美國戰略利益的犧牲品無疑，「那樣的話，台灣將成為東亞名副其實的「火藥桶」，並且最終炸響，被美國和民進黨當局共同推向毀滅，老胡要在此警告島內台獨勢力，休要跳入拜登隨口吐出的一口痰中游泳。」