新北9月開學指引一次看　家長禁入校、2人確診全校停課14天

▲全國各級學校自三級警戒後停課，終於將在9/1實體開學。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／新北報導

全台高中以下學校將於9月1日實體開學，根據新北市公布相關指引，開學防疫從嚴實施，學校若出現1人確診，班級停課14天，全校停課3天並清消觀察；若學校出現2人確診，則全校停課14天。

教育局長張明文表示，有關9月1日實體上課，新北市提出「實體授課、線上授課、分流授課」三種模式，1、2級警戒或3級警戒全區零個案時，採取實體授課；若有教職員工生確診，改採線上授課，目前線上教學設備包括AP、教師平板、桌上型電腦、視訊鏡頭、平板立架等設備均已備妥。

若學校確診停課後復課，經學校防疫小組討論，自主規劃分流授課，並於暑假期間完成教育訓練。

▲新北市公布開學防疫相關指引。（圖／新北市府提供，下同）

根據新北市公布的學校開學防疫計畫，在校期間除了飲水、用餐外，需全程配戴口罩；未達社交距離時，用餐使用隔板；考量游泳池不提供淋浴設施，孩子於課後難以盥洗，故先暫停實施游泳課；合作社的開放性熱食，如無法加蓋、專人夾取則不得販售；校園場地暫不開放和租借。

針對小一及幼兒園新生，家長不入校，開學時由學校安排專人引導、分批入班；開學典禮結合線上與實體辦理，全校性事項宣導用視訊直播方式，班內個別事項則於教室內實體說明。

教育局表示，基於開學防疫從嚴原則，學校若出現1人確診，除了經衛生單位匡列教職員工生停課14天，全校也要停課3天並清消觀察，若學校出現2人確診，全校停課14天。

針對學生可以請幾天的防疫假，張明文說明，因為學生防疫假有關個別需求，由學校依照個案需要來處理。另外，新北已約9成的教師施打完第1劑疫苗，還沒打完的部分會採取快篩方式，以確保教職員生的健康狀況。