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網站管理不力從重處罰！　陸網信辦10條規定整頓演藝圈亂象

▲趙麗穎與王一博粉絲在微博互罵，導致趙麗穎工作室因管理不善被禁言。（圖／翻攝趙麗穎、王一博微博）

▲中工中央網信辦要求嚴禁粉絲在微博互罵。（圖／翻攝趙麗穎、王一博微博）

記者魏有德／綜合報導

中共中央網信辦今（28）日發文要求各地網信辦對演藝圈相關的明星榜單、熱門話題、粉絲社群、互動評論等「飯圈」文化，進一步加大治理力度。為加強網站平台管理責任，中共中央網信辦提出10點措施，決心出重拳解決演藝界「飯圈」亂象問題。

▲吳亦凡。（圖／翻攝自微博／Mr_吳亦凡工作室）

▲吳亦凡被爆出性侵事件後，粉絲一度在微博力挺偶像。（圖／翻攝自微博／Mr_吳亦凡工作室）

有關工作措施包括，1.取消明星藝人榜單取消所有涉明星藝人個人或組合的排行榜單，嚴禁新增或變相上線個人榜單及相關產品或功能。僅可保留音樂作品、影視作品等排行，但不得出現明星藝人姓名等個人標識。」

2.優化調整排行規則在音樂作品、影視作品等排行中，降低簽到、點讚、評論等指標權重，增加作品導向及專業性評價等指標權重。不得設置誘導粉絲打榜的相關功能，不得設置付費簽到功能或通過充值會員等方式增加簽到次數，引導粉絲更多關注文化產品質量，降低其追星熱度。

3.嚴管明星經紀公司。強化網站平台對明星經紀公司（工作室）網上行為的管理責任，制定相關網上運營規範，對賬號註冊認證、內容發佈、商業推廣、危機公關、粉絲管理等網上行為作出明確規定。強化明星經紀公司（工作室）對粉絲群體的引導責任，對引發粉絲互撕、拉踩引戰的明星及其經紀公司（工作室）、粉絲團，對其賬號採取限流、禁言、關閉等措施，同時，全平台減少直至取消相關明星的各類信息發佈。

4.規範粉絲群體賬號。加強對明星粉絲團、後援會等賬號的管理，要求粉絲團、後援會賬號必須經明星經紀公司（工作室）授權或認證，並由其負責日常維護和監督。未經授權的個人或組織一律不得註冊明星粉絲團賬號。

5.嚴禁呈現互撕信息。切實履行管理責任，及時發現清理「飯圈」粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊等各類有害信息，從嚴處置違法違規賬號，有效防止輿情升溫發酵。對發現不及時、管理不到位的網站平台從重處罰。

6.清理違規群組版塊。持續解散以打投、應援、集資、控評、八卦、爆料等為主題的粉絲社區、群組，關閉易導致粉絲聚集、交流打榜經驗、討論明星緋聞、互相做任務刷數據的版塊、頻道等，阻斷對粉絲群體產生不良誘導甚至鼓勵滋事的渠道。

7.不得誘導粉絲消費。制定細化規則，對明星藝人專輯或其他作品、產品等，在銷售環節不得顯示粉絲個人購買量、貢獻值等數據，不得對粉絲個人購買產品的數量或金額進行排行，不得設置任務解鎖、定制福利、限時PK等刺激粉絲消費的營銷活動。

8.強化節目設置管理。加強對網絡綜藝節目網上行為管理，不得設置「花錢買投票」功能，嚴禁引導、鼓勵網民採取購物、充會員等物質化手段為選手投票。

9.嚴控未成年人參與。進一步採取措施，嚴禁未成年人打賞，嚴禁未成年人應援消費，不得由未成年人擔任相關群主或管理者，限制未成年人投票打榜，明確明星粉絲團、後援會等線上活動不得影響未成年人正常學習、休息，不得組織未成年人開展各種線上集會等。

10.規範應援集資行為。及時發現、清理各類違規應援集資信息；對問題集中、履責不力、誘導未成年人參與應援集資的網站平台，依法依規處置處罰；持續排查處置提供投票打榜、應援集資的境外網站。
 

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