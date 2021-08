阿富汗媽目睹「5歲兒墜樓慘死」　難民悲痛：他4天前才逃離塔利班

▲阿富汗的5歲男童馬吉迪(Mohammed Munib Majeedi)與家人逃亡到英國後,意外從飯店窗戶墜樓身亡。(圖/翻攝自Facebook)

記者張寧倢/編譯

英國南約克郡雪菲爾市(Sheffield)發生墜樓事件,死者是一名年僅5歲的阿富汗男童,最近幾天才剛和家人一起逃出塔利班的控制,與其他阿富汗難民暫居於雪菲爾一家飯店,未料,男童18日下午卻從窗戶墜樓身亡。一名房客表示,當時他還聽見男童母親尖聲喊叫,「我的兒子,我的兒子!」

綜合英國《衛報》、《天空新聞》報導,南約克郡警方證實,雪菲爾大都會飯店(Sheffield Metropolitan Hotel)於18日下午2時30分左右發生死亡悲劇,一名來自阿富汗的5歲男童馬吉迪(Mohammed Munib Majeedi)從窗戶墜樓身亡,「男孩的家人是受過專業訓練的官員。」一位曾在阿富汗擔任英文翻譯的房客表示,馬吉迪的爸爸曾在英國駐喀布爾大使館工作,孩子墜樓時他還聽見男童母親尖叫,「我的兒子,我的兒子!」

報導指出,另一名住在飯店的阿富汗難民表示,馬吉迪與家人是在4天前抵達雪菲爾的,「他們來這裡是為了求生存,現在卻發生這種事,太悲傷了。」難民理事會執行長索羅門(Enver Solomon)表示,內政部認為對此案進行緊急調查相當重要,以便採取預防措施,「儘管詳情待查,但來自阿富汗的家庭必須得到他們所需的支持與適當的住所,這是一場可怕的悲劇,我們與這些來到英國且經歷創傷與痛苦的家人同在。」

《衛報》指出,這家飯店去年曾被短暫作為尋求庇護者的臨時住所,但最近幾周,根據英國內政部針對逃離塔利班的難民營救計畫,有幾戶阿富汗家庭被安置在這家飯店。據悉,這家經濟型飯店每晚入住費為33英鎊(約新台幣1260元),先前在飯店臉書頁面就有房客留下負評稱,「窗戶開得太大了,我擔心我的孩子掉下去,請不要住在這家危險的飯店」、「(環境)非常噁心」、「骯髒」、「不衛生」等回應。

RIP 5yo #MohammedMunib Majeedi who died aftr falling frm hotel window days after fleeing Taliban



This tragedy could have been prevented; back in 2019 worries raised abt this hotel’s windows, “which can open very wide”#AsylumSeekers must b placed in SUITABLE SAFE accommodation pic.twitter.com/MYQa1uOgqg