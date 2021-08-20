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「塔利班死敵」可能在阿富汗發動恐攻　白宮國安顧問：美高度關注

▲美國國家安全顧問蘇力文（Jake Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國家安全顧問蘇利文。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）19日表示，美國政府正高度關注塔利班敵對組織在阿富汗發動恐怖攻擊的可能性，例如極端組織伊斯蘭國分支機構「呼羅珊省」（Islamic State Khorasan，簡稱ISIS-K）。

路透報導，蘇利文19日接受美國國家廣播公司（NBC）採訪時表示，考量到塔利班是否會持續允許當地人民安全前往機場，以及ISIS-K等與塔利班敵對的伊斯蘭組織可能發動攻擊等其他突發事件，讓美國人撤離阿富汗是個具有風險的行動。

「我們高度關切的其中一個可能突發事件，就是像ISIS-K這樣的組織發動恐怖攻擊」，蘇利文說，「因此我們將持續努力把風險降到最低，也讓飛機容納的人員數量最大化。」

蘇利文也提到，現階段還不清楚還有多少美國人還留在阿富汗，但拜登政府致力於讓任何想要離開、與美國官員取得聯繫的美國人登機。

然而如今局面仍不穩定。依據戰略與國際研究中心，呼羅珊省在成立3年之後依舊活躍，且該組織得到在伊拉克及敘利亞的伊斯蘭國支持。自2017年1月以來，該組織在阿富汗、巴基斯坦發動近100起針對平民的襲擊案，以及針對美國、阿富汗、巴基斯坦安全部隊約250起衝突事件。

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