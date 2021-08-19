8000網見證「疫情下10個暖心瞬間」全淚崩　英雄累癱車上、雨中攙扶長者

▲潘孟安PO出疫情期間10個暖心畫面。（圖／屏東縣長潘孟安臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

國內新冠疫情逐漸趨穩，站在第一線防疫人員可說是功不可沒。碰巧今（19日）是世界攝影日，屏東縣長潘孟安為致敬防疫英雄，在臉書發文表示，「每位防疫英雄的身影，都是這疫年台灣最美風景」，並PO一系列這段防疫期間各個角落的暖心瞬間，貼文曝光後，立刻吸引超過8000名網友淚讚直呼，「感謝每一位英雄！」

8月19日是世界攝影日，對此，屏東縣長潘孟安在臉書發文表示，「來一張讓你最感動的防疫英雄照片！每位防疫英雄的身影，都是這疫年台灣最美的風景，謝謝全國人民齊心努力，守護我們心愛的家人與土地，當防疫成為日常，大家一定也拍了不少照片，來一張吧！」並貼出10張暖心瞬間照。

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貼文曝光後，立刻吸引超過8000位網友紛紛按讚與分享照片，感動直呼「好感動更是滿滿的不捨，更更多多的謝謝您們」、「真的好辛苦謝謝你們防疫英雄」、「真的好辛苦的付出，感恩有他們一起防疫」、「感恩這些防疫人員無私的付出」、「向辛苦的醫護人員、敬禮致謝」、「台灣有你們真好」、「非常感謝，辛苦大大！」

▼潘孟安PO出疫情期間10個暖心畫面。（圖／屏東縣長潘孟安臉書）