第32屆金曲獎本周開獎！來看看本次主視覺設計「聽見音樂　看見聲音」

文／瘋設計

原定六月份舉辦的第32屆金曲獎頒獎典禮，日前宣告延期，現在終於預計於本週末開獎了，官方在五月份也公告了這次的主視覺設計概念。本屆主軸概念為「聽見音樂 看見聲音」，以「每個音樂人都有屬於自己獨特軌跡，如同一場場音樂感視覺化饗宴」作為發想起點，在「前期宣導與製作物」、「典禮主視覺」及「入圍影片」設計三階段進行創意激盪。

一向創新求變的金曲獎頒獎典禮總顧問陳鎮川，今年與三大團隊合作，包含前導「視覺形象設計」楊士慶、典禮「主視覺設計」MixCode混合編碼、典禮「入圍影片設計」有機像素公司及導演蘇柏維，陳鎮川說明：「金曲獎主視覺每年同中求異，既希望保有金曲的厚度高度、隆重感與辨識度，又期待在大範圍設計中，以類似慢速定格方式來拆解、雕琢細節，很慶幸能於不同階段完成三類設計，因三個團隊抱有清楚共識、協調流暢，才能完成細緻出色成品...

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資料提供：台視公共事務室

（完整文章請看瘋設計）

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