簡報3大重點學起來！1句話比「Thank you for listening」更好用

當在外商工作或要和外國人簡報時,台灣課本上學到的相關單字已經不符合真實生活中所用,例如在報告完說「Thank you for listening(感謝聆聽)」,或是在報告開頭說「The topic of my presentation is...(我報告的主題是...)」,聽在外國人耳裡會過於僵硬,而Podcast節目《宇宙人外信》,將介紹簡報過程中,會用到的英、日、韓文句子。

「Thank you for your listening」是台式英語,而「Thank you for listening」雖然文法正確,實際用起來仍太過制式,主持人Ethan劉傑中在節目裡提到,現在外國人在結束簡報時,通常都會用「That concludes my presentation」,「conclude」是動詞,意思是「總結」;「presentation」則是簡報/報告的意思,翻成中文就是「我的報告到此結束。」

不過若要講簡報,Ethan也提到應該分成3個部分,報告開頭、報告中以及收尾。收尾前一段已經提過,而報告應該怎麼起頭?Ethan舉例像是美國人而言,他們報告氣氛通常像是「分享」,因此用語並非制式而是比較輕鬆,而且考慮到聽眾的心情,在報告開頭可以先把「這份報告要花多少時間」讓聽眾知道,因此可以說「In the next fifteen minutes I will be talking about...」(接下來15分鐘我將會談(什麼主題)...),或是「I'll be sharing with you...」(我將會和你們分享(什麼主題)...)。

日文和韓文的用法就會比較固定,像是日本人在簡報開頭時會說報告的主題「プレゼンのテーマ」(purezen no teema)是什麼,結尾時則會說感謝聆聽「ご清聴ありがとうございます(Go seichou arigatpugozaimasu)」。

韓文方面開頭也會介紹報告主題「레포트의 주제(lepoteuuijuje)」,結尾則是「경청해 주셔서 감사합니다(gyeongcheonghae jusyeoseo gamsahabnida)」。

