簡報3大重點學起來！1句話比「Thank you for listening」更好用

記者張靖榕／綜合報導

當在外商工作或要和外國人簡報時，台灣課本上學到的相關單字已經不符合真實生活中所用，例如在報告完說「Thank you for listening（感謝聆聽）」，或是在報告開頭說「The topic of my presentation is...（我報告的主題是...）」，聽在外國人耳裡會過於僵硬，而Podcast節目《宇宙人外信》，將介紹簡報過程中，會用到的英、日、韓文句子。

▲點擊收聽《宇宙人外信》，聽時事一次學英日韓三種語言。



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「Thank you for your listening」是台式英語，而「Thank you for listening」雖然文法正確，實際用起來仍太過制式，主持人Ethan劉傑中在節目裡提到，現在外國人在結束簡報時，通常都會用「That concludes my presentation」，「conclude」是動詞，意思是「總結」；「presentation」則是簡報／報告的意思，翻成中文就是「我的報告到此結束。」

▲簡報從開頭、中間到結尾，考慮到觀眾的感覺很重要。（圖／取自免費圖庫pixabay）



不過若要講簡報，Ethan也提到應該分成3個部分，報告開頭、報告中以及收尾。收尾前一段已經提過，而報告應該怎麼起頭？Ethan舉例像是美國人而言，他們報告氣氛通常像是「分享」，因此用語並非制式而是比較輕鬆，而且考慮到聽眾的心情，在報告開頭可以先把「這份報告要花多少時間」讓聽眾知道，因此可以說「In the next fifteen minutes I will be talking about...」（接下來15分鐘我將會談（什麼主題）...），或是「I'll be sharing with you...」（我將會和你們分享（什麼主題）...）。

日文和韓文的用法就會比較固定，像是日本人在簡報開頭時會說報告的主題「プレゼンのテーマ」（purezen no teema）是什麼，結尾時則會說感謝聆聽「ご清聴ありがとうございます（Go seichou arigatpugozaimasu）」。

韓文方面開頭也會介紹報告主題「레포트의 주제（lepoteuuijuje）」，結尾則是「경청해 주셔서 감사합니다（gyeongcheonghae jusyeoseo gamsahabnida）」。

英日韓文相關的發音，以及在簡報時可以派上用場的技巧，想收聽完整單集可以點擊連結，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

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