　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

我就是愛他！聽到「會找到更好的」就想哭　交往7年也怕2字：將就

網搜小組／鄺郁庭報導

感情問題中，最可怕的不是分手，畢竟如果能果斷分開也不一定是壞事。相較之下，明明相愛但不適合，或是明明不適合、但習慣對方存在而將就，反而要積極處理。Podcast節目「八年級生」的最新一集，就聊到「將就」這件事，但聽到這兩個字，哈妹就忍不住掉眼淚；交往快7年的控ㄅ則說，有時候也會迷惘。

主持人控ㄅ表示，她交往6年快7年，一直都跟男友算是很甜蜜的狀態，但一直無法接受對方的一個缺點，而且是打破她的原則。控ㄅ曾多次考慮，到底要不要因為這個點跟對方分手，不過，看到男方用尊重的態度在處理這件事，外加自己也不是十全十美的人，這樣互相磨合的「將就」也很不錯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

哈妹則是說，在這段感情中，有一個點一直卡在她心裡，她曾多次考慮要分開，但陸續看到男友在努力，就覺得還可以觀察看看。可是她坦白，聽到「將就」這兩個字會想逃避，也笑說「逃避雖然可恥，但是有用」。

控ㄅ最後也分享一位女性朋友的故事，指出女方和前任男友感情很好，但也是有問題存在，前後煩惱了好幾年，很捨不得分開，也很擔心分手會找不到對象。當時，幸好有別人一句「這個人也許會帶給妳生命很重大的啟事，但也許他只是妳生命中的過客」，讓女方茅塞頓開。

控ㄅ建議道，如果現在正面臨著類似問題，千萬不要害怕分開，畢竟感情最怕的的就是拖著。控ㄅ說，不管有沒有分手，只要努力把自己過好，去運動、去逛逛，多做有興趣的事，當自己開始閃閃發光的時候，就不用怕吸引不了興趣相投的人，到時候說不定就知道答案是什麼了。

►髮型救星！輕鬆變身「波浪捲仙女」

ET快訊
打疫苗後「增7人死亡」！　AZ、莫德納比例曝光
國家警報又響！這縣市防大雷雨　10縣市豪大雨特報續發
北市9月實體開學！　停課標準出爐
快訊／新北染疫男搭高鐵南下！　3天活動史曝光
快訊／新北「花蓮旅遊團」6人染疫行程曝！　公正包子＋2夜市
聯亞EUA沒過！　「受試者」楊志良火大說話了
阿富汗機場湧逃難潮失控！　至少3人遭槍殺
到宜蘭五峰旗玩…26歲男「遭3人猛砍」渾身血！妻兒目擊嚇壞
趁女友出門叫援交妹！　一碰面「結局神展開」他傻眼
快訊／桃園特殊交友圈再+1！　群聚累計10人染疫
快訊／花蓮家樂福爆確診者足跡！　緊急閉店清消

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

借人AJ11被丟掉！朋友叫囂「好意思跟我討賠錢」　對話曝光網氣炸

恐成未來染疫大破口！楊志良批：大量打高端是政治豪賭

照顧學弟妹　中美晶榮譽董事長捐1億元股票給大同大學

他文理精通！薇閣高中資優生指考成績475.05分　目標台大醫

疫苗接種不良事件「增7人死亡」　4例打AZ、3例莫德納

國家警報又響！嘉義縣慎防大雷雨　10縣市豪、大雨特報續發

網友敲碗傳好市多落腳彰化市　總公司「2關鍵」回應了

分手初戀男友「哭倒月老廟前」！她曝「人生最荒謬1天」卻換來真愛

桃園預約「高端」強強滾！　鄭文燦：服務量能5.6萬人23日開打

快訊／新北染疫男搭「高鐵」住高雄親友家！3天活動史曝光

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

基隆豬肉攤「超肥老鼠群」四處爬 生肉上揪鼠友當自助吧狂嗑噁爆

借人AJ11被丟掉！朋友叫囂「好意思跟我討賠錢」　對話曝光網氣炸

恐成未來染疫大破口！楊志良批：大量打高端是政治豪賭

照顧學弟妹　中美晶榮譽董事長捐1億元股票給大同大學

他文理精通！薇閣高中資優生指考成績475.05分　目標台大醫

疫苗接種不良事件「增7人死亡」　4例打AZ、3例莫德納

國家警報又響！嘉義縣慎防大雷雨　10縣市豪、大雨特報續發

網友敲碗傳好市多落腳彰化市　總公司「2關鍵」回應了

分手初戀男友「哭倒月老廟前」！她曝「人生最荒謬1天」卻換來真愛

桃園預約「高端」強強滾！　鄭文燦：服務量能5.6萬人23日開打

快訊／新北染疫男搭「高鐵」住高雄親友家！3天活動史曝光

借人AJ11被丟掉！朋友叫囂「好意思跟我討賠錢」　對話曝光網氣炸

黃子佼退追歌壇前輩「被當空氣原因」曝！　道歉偶像：對不起永遠愛您

恐成未來染疫大破口！楊志良批：大量打高端是政治豪賭

照顧學弟妹　中美晶榮譽董事長捐1億元股票給大同大學

Switch遊戲霸佔排行榜前30名　打破紅白機33年以來紀錄

屏東線上藝文節目好評再加碼 兒童青少年充實過暑假

恐怖13號星期五！居民丟垃圾嚇壞　塑膠桶中裝滿人類屍體

疫情期間搶房超後悔！　超過半數認「出價太高」平均只花46分看房

兄弟18日回洲際慶封王　門票17日中午開放購票

酒醉吵鬧被勸阻！柔道選手爆氣「摔斷6旬警衛肋骨」　下場曝光GG了

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

生活熱門新聞

5歲妹爆哭「我不要吃爺爺！」禮儀師1張照歪樓

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

快訊／聯亞EUA審查沒過！　陳時中：很遺憾

桃園女打完莫德納腋下腫脹！就醫確診乳癌

本土今增8例！「分佈3縣市」

高端今起預約823開打　3類人可接種

好市多這款蛋糕被嫌爆！意外揭真正功能

預約高端「平台大當機」瘋狂轉圈圈！網友哀號急壞了

陳時中「忍耐一下」網炸了：二類高官狂打

快訊／今增8例本土！　無死亡個案

「全台最大廢墟」剷平照片曝光

高端今起開放預約！6大QA一次看

國高中改9：30上課！網譙爆「乾脆在家視訊」

「全台清零就要出現了」！解除二級時間點曝

更多熱門

相關新聞

一戀愛就變黏人精的3大星座

一戀愛就變黏人精的3大星座

不論是原本就很依賴他人，或平時是很獨立自主的人，有些人一談起戀愛就是很黏人，時時刻刻都想見到另一半，每天黏在一起也不嫌煩，只感覺甜蜜，像是以下3個星座就是「戀愛黏人精」代表，天蠍是佔有慾強，沒有自己生活圈也沒關係，守著愛人最重要。

「手推車情侶」開心逛賣場！她目睹傻眼

「手推車情侶」開心逛賣場！她目睹傻眼

網推「最難搞」3星座！Top1愛糾結

網推「最難搞」3星座！Top1愛糾結

七夕最愛禮物排行曝！驚現「分手簡訊與一棟房」

七夕最愛禮物排行曝！驚現「分手簡訊與一棟房」

鬼來電女聲啜泣　女師人間蒸發20年僅留血證

鬼來電女聲啜泣　女師人間蒸發20年僅留血證

關鍵字：

八年級生podcast感情將就情侶分手

讀者迴響

熱門新聞

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

5生肖、4星座最有「頭獎運」！威力彩飆17.5億　最旺方位時辰在這

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

5歲妹爆哭「我不要吃爺爺！」禮儀師1張照歪樓

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

快訊／蘇貞昌正式拍板全民免付1000元　數位券將加碼

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

陳艾琳老公「坦承呼麻」獲緩起訴2年

他問：工程師憑什麼年薪300萬？網1原因嗆爆

突遭變態緊抱！Keanna求尋英勇救援男：想好好謝謝

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面