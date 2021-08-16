我就是愛他！聽到「會找到更好的」就想哭　交往7年也怕2字：將就

網搜小組／鄺郁庭報導

感情問題中，最可怕的不是分手，畢竟如果能果斷分開也不一定是壞事。相較之下，明明相愛但不適合，或是明明不適合、但習慣對方存在而將就，反而要積極處理。Podcast節目「八年級生」的最新一集，就聊到「將就」這件事，但聽到這兩個字，哈妹就忍不住掉眼淚；交往快7年的控ㄅ則說，有時候也會迷惘。

主持人控ㄅ表示，她交往6年快7年，一直都跟男友算是很甜蜜的狀態，但一直無法接受對方的一個缺點，而且是打破她的原則。控ㄅ曾多次考慮，到底要不要因為這個點跟對方分手，不過，看到男方用尊重的態度在處理這件事，外加自己也不是十全十美的人，這樣互相磨合的「將就」也很不錯。

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哈妹則是說，在這段感情中，有一個點一直卡在她心裡，她曾多次考慮要分開，但陸續看到男友在努力，就覺得還可以觀察看看。可是她坦白，聽到「將就」這兩個字會想逃避，也笑說「逃避雖然可恥，但是有用」。

控ㄅ最後也分享一位女性朋友的故事，指出女方和前任男友感情很好，但也是有問題存在，前後煩惱了好幾年，很捨不得分開，也很擔心分手會找不到對象。當時，幸好有別人一句「這個人也許會帶給妳生命很重大的啟事，但也許他只是妳生命中的過客」，讓女方茅塞頓開。

控ㄅ建議道，如果現在正面臨著類似問題，千萬不要害怕分開，畢竟感情最怕的的就是拖著。控ㄅ說，不管有沒有分手，只要努力把自己過好，去運動、去逛逛，多做有興趣的事，當自己開始閃閃發光的時候，就不用怕吸引不了興趣相投的人，到時候說不定就知道答案是什麼了。