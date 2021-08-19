超級富豪用「rich man」落伍了！　省錢10招第一式：不要衝動購物

記者張靖榕／綜合報導

近日一篇關於超級富豪的10點省錢之道引起熱議，其中包括絕不賭博和不會衝動消費等，以時事新聞介紹英、日、韓文單字的Podcast節目《宇宙人外信》，最新一集就要透過這則時事聊聊，富豪只有rich man可以形容嗎？節儉的英文怎麼說？以及相關日韓文單字。

富豪省錢10點省錢之道

1.不要衝動購物

2.不會把遺產全留給後代

3.不會購買電影、電視頻道及電玩

4.不會購買過份昂貴的住所

5.不會申請多張信用卡

6.不會繳滯納金

7.不購買不具長遠價值的東西

8.不會買精品咖啡

9.不會賭博

10.不會退休

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▲點擊收聽《宇宙人外信》，聽時事一次學英日韓三種語言。



股神巴菲特（Warren Buffett）曾說，「如果你買了不需要的東西，很快你就必須賣掉所需的東西。」意指人若貪圖便宜、優惠或一時腦波弱而買下許多不必要的東西之後，再來想要存下多少錢，是本末倒置的作法，有錢人會先思考先存好多少錢，再把可以花的錢花在刀口上。

▲股神巴菲特除了懂投資之外，其生活中的節省之處也常被人討論。（圖／視覺中國CFP）



衝動購物在英文中即是「impulse buying／shopping」，衝動購物的人就是「impulse shopper」，主持人Ethan劉傑中在節目中延伸指出，中文語境中很少會在日常生活裡講誰誰誰是xx者，例如我們不會說「他是衝動購物者」，但在英文語境中若要跟別人說自己是什麼樣的人，像是很愛吃巧克力，就可以說「I'm a chocolate lover」等。

日文的衝動購物是「衝動買い（Shoudou-gai）」，韓文是「충동구매（chungdong gumae）」，兩者發音都近似中文，例如「衝動」，日文發「Shoudo」，韓文則發「chungdong 」。

香港首富李嘉誠曾表示，只有一種錢他願意花，還肯越花越多，那就是投資在自己的腦袋上的「自我增值」。而賭博則是「最不可靠」的投資，因為是「完全的投機」。

這些超級有錢人都很放棄一些大眾的休閒娛樂，而聚焦在如何創造價值和投資自己，而他們基本上已經超過一般「rich man」的範圍了，要形容這些超級富豪，可以用「magnate」稱呼，日文的意思是「手上持有金子的人」，便是「お金持ち（O kanemochi）」，韓文則是「부자（buja）」。

若想完整聆聽單集，可以直接點擊連結收聽，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

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