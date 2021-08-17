台灣家樂福屢傳要賣！業者「總部休假中」：尚無法確認消息真偽

▲針對總部有意出售台灣事業，家樂福再度聲明未收到總部消息。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

法國零售商家樂福（Carrefour）近2個月內二度傳出有意出售價值約16億歐元（約新台幣530億元）台灣事業，且根據最新外媒指出，目前已委託金融服務公司摩根士丹利（Morgan Stanley）處理相關事宜。對此，家樂福今（17）日於記者會上再度表示，目前確實並未收到總部相關訊息，但因總部目前休假中，尚無法回答出售消息真偽。

《路透社》11日報導指出，家樂福（Carrefour）計畫於未來幾周內出售台灣事業，預計夏季後啟動，這已是2個月內二度傳出總部有意出售台灣示意，不過台灣家樂福皆出面否認消息。對此，家樂福今（17）日舉行記者會時再度出面回應，強調，目前確實沒有收到總部任何相關訊息，因此無法辦法回答消息真偽，而法國總部目前也在休假當中，「有收到訊息會跟大家說。」

▲家樂福南港店回來了。（圖／記者蕭筠攝）

▲南港店提供「熟化加熱即時新服務」。（圖／記者蕭筠攝）

另，睽違1年，家樂福南港店也終於正式回歸，並以迷你規格為主搭上社區化經營趨勢打造全齡新型態量販店，店裡提供3萬多支商品，包括生鮮雜貨、家電五金等通通有，更特別提供「熟化加熱即時新服務」，讓民眾在店內就可直接將耗工耗時的肉品、海鮮煎熟，還有有多樣化熟食區販售便當、烤披薩、烤雞等，滿足各種需求。